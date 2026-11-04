Milletvekili Hasan Arslan'ın babası Nurettin Arslan 81 yaşında toprağa verildi - Son Dakika
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Milletvekili Hasan Arslan'ın babası Nurettin Arslan 81 yaşında toprağa verildi

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Milletvekili Hasan Arslan\'ın babası Nurettin Arslan 81 yaşında toprağa verildi
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Milletvekili Hasan Arslan\'ın babası Nurettin Arslan 81 yaşında toprağa verildi
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AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan’ın babası Nurettin Arslan, 81 yaşında kanser tedavisi gördüğü AFSÜ Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sandıklı'da düzenlenen cenaze törenine Vali Dr. Naci Aktaş ve vatandaşlar katıldı, Arslan toprağa verildi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan'ın babası Nurettin Arslan, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gören Nurettin Arslan, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

81 yaşında yaşamını yitiren Nurettin Arslan, Sandıklı ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Vali Dr. Naci Aktaş, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katılarak Milletvekili Hasan Arslan ve ailesinin acısını paylaştı.

Nurettin Arslan kılınan cenaze namazının ardından Sandıklı Asri Mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: İHA
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