Malatya\'ya Engelsiz Yaşam Merkezi ve Sosyal Hizmet Kampüsü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Malatya programlarını değerlendiren AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, "Engelsiz Yaşam Merkezi Protokolü'nün imzalanmasıyla Malatya'mızda özel ihtiyaçlı bireylerimiz ve ailelerine yönelik önemli bir yatırım daha hayata geçirilecek" dedi. Ölmeztoprak, ayrıca 18 bin 507 metrekarelik Sosyal Hizmet Kampüsü, huzurevi yatırımları ve aile odaklı sosyal destek çalışmalarının Malatya'mızın sosyal hizmet altyapısına yeni bir güç kazandıracağını ifade etti.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Malatya'da gerçekleştirdiği temas ve programlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Program kapsamında Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ı Malatya Havalimanı'nda karşılayan Ölmeztoprak, gün boyunca gerçekleştirilen ziyaretlerde ve toplantılarda şehrin sosyal hizmet alanındaki ihtiyaçlarının kapsamlı şekilde ele alındığını ifade etti.

Malatya Valiliği ziyaretinde Vali Seddar Yavuz ile bir araya geldiklerini aktaran Ölmeztoprak, şehirde yürütülen sosyal hizmet çalışmaları, ailelere yönelik destek mekanizmaları ve dezavantajlı grupların ihtiyaçları üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını kaydetti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen görüşmelerde ise hem devam eden projelerin hem de yeni yatırımların ele alındığını belirten Ölmeztoprak, sosyal hizmet alanında önemli kazanımlar sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi için koordinasyonun sürdürüldüğünü dile getirdi.

Engelsiz Yaşam Merkezi için protokol

Milletvekili Ölmeztoprak, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın Malatya için açıkladığı yatırımların son derece önemli olduğunu vurgulayarak, Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan protokol kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezi'nin Malatya'mız kazandırılacağını söyledi.

Ölmeztoprak, özel ihtiyaçlı bireylerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak merkezin aynı zamanda ailelere de önemli destek sunacağını belirterek, "Özel ihtiyaçlı kardeşlerimizin sosyal yaşama daha güçlü katılımını sağlayacak, ailelerimizin yükünü paylaşacak erişilebilir ve nitelikli bir hizmet modeli Malatya'mızda hayata geçirilecek" ifadelerini kullandı.

Sosyal hizmet kampüsü Malatya'nın gücüne güç katacak

Malatya'da sosyal hizmet kapasitesini artıracak bir diğer yatırımın ise Sosyal Hizmet Kampüsü olduğunu belirten Ölmeztoprak, 18 bin 507 metrekarelik alanda planlanan kampüsün tamamlanmasıyla birlikte birçok hizmetin tek merkezde sunulacağını ifade etti.

Yeşilyurt ilçesinde yapımı devam eden huzurevi yatırımlarının da yakından takip edildiğini belirten Ölmeztoprak, yaşlı vatandaşların daha modern ve konforlu hizmet alabilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

STK'Ların talepleri Bakan Göktaş'a iletildi

Ziyaretler sırasında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya geldiklerini belirten Ölmeztoprak, Otizm Anneleri Derneği Başkanı Suzan Kırık ile Uluslararası Malatya Dayanışma Derneği Başkanı Ayten Andiç'in hazırladığı dosyaları Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'a sunduklarını kaydetti.

Teşkilat buluşmaları gerçekleştirildi

Program kapsamında AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nın da ziyaret edildiğini kaydeden Ölmeztoprak, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın teşkilat mensuplarıyla bir araya geldiklerini kaydetti. Kadın Kolları ve Gençlik Kolları üyeleriyle gerçekleştirilen buluşmalarda Malatya'ya yönelik çalışmalar, aile politikaları, kadınlara ve gençlere yönelik projeler değerlendirildi.

Şehit aileleri ve gazilerle kardeşlik sofrasında buluştu

Malatya Nikah Sarayı'nda düzenlenen Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası Programı'na da Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiklerini belirten Milletvekili Ölmeztoprak, şehitlerin emanetlerinin ve gazilerin fedakarlıklarının milletin en kıymetli değerleri arasında yer aldığını ifade etti. Ölmeztoprak, Türkiye'nin huzuru, birliği ve kardeşliği için verilen mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

"Aileyi güçlendiren her adımın takipçisiyiz"

Malatya'da son 24 yılda sosyal destekler kapsamında 20,2 milyar liralık kaynak kullanıldığını hatırlatan Ölmeztoprak, bugün binlerce çocuğun Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetlerinden, binlerce vatandaşın Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığını söyledi.

Özel ihtiyaçlı bireylerden yaşlı vatandaşlara kadar toplumun her kesimine yönelik hizmetlerin artırılarak sürdürüldüğünü kaydeden Ölmeztoprak, "Güçlü aile, güçlü Türkiye anlayışıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya, sosyal dayanışmayı büyüten her yatırımın ve her hizmetin takipçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Program kapsamında ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında hizmete açılan Şehir Kütüphanesi'nin de ziyaret edildiğini belirten Ölmeztoprak, gençlerin ve öğrencilerin faydalanacağı bu önemli eserin şehrin kültürel hayatına değer katacağını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.