Milli Şair Ersoy, Denizli'de törenle anıldı

Büyükşehir, İstiklal şairi Ersoy için anma programı düzenledi

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı'nın yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87'inci yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un ebediyete irtihalinin 87'inci yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Turhan Veli Akyol, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Milli şairin vefatının 87. yıldönümünde düzenlenen anma programında Prof. Dr. Turgut Tok moderatörlüğünde sevilen şair, oyuncu ve sunucu İbrahim Sadri, Vatan Şairi Akif'in şiirlerini Denizlililer için seslendirdi. İstiklal Marşı'nın yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitlerin de paylaşıldığı programa katılanlar unutulmaz bir akşam yaşandı.

Programa katılan herkese teşekkür eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan gecenin sonunda sevilen şair İbrahim Sadri ile Prof. Dr. Turgut Tok'a günün anısına hediye takdiminde bulundu. Eserleriyle Milli Mücadele ruhunu aşılayan Üstad Ersoy'un Türk edebiyatının yetiştirdiği en büyük şairlerden biri olduğunu kaydeden Başkan Zolan, O'nu ve eserlerini gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini belirtti.