Mimar Sinan\'ın "aşure" vasiyeti yerine getirildi

Mimar Sinan'ın vasiyeti üzerine Muharrem ayının 10'uncu gününe tekabül eden Aşure günü dolayısıyla Süleymaniye Camii'nde aşure dağıtımı yapıldı. Aşure dağıtımına Bilal Erdoğan da katıldı.

Mimar Sinan'ın vasiyetini yerine getirmek adına Gürsoy Vakfı tarafından her yıl gerçekleştirilen aşure dağıtımına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Gürsoy Vakfı üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlk olarak Mimar Sinan'ın kabrine giderek dua eden heyet, daha sonra aşure dağıtımı için Süleymaniye Camii'nin yanındaki alana gelerek vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Aşure dağıtımı sonrası açıklama yapan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Bilal Erdoğan, "Bugün aşure günü, bugün Kerbela Şehitlerini anıyoruz. Bütün Müslümanların birlik olması için aşure çok güzel bir fırsat. Acılarımız bizi en hızlı şekilde bir araya getirir. Kerbela'nın acısı da inşallah hem dünyanın bütün Müslümanlarını bir araya getirsin. Gazze'de soykırım ola bir zamanda Müslümanlar arasında nifak tohumlarının olması aralarında ayrılıkların olması bizi zayıflatıyor" dedi.

"Aşure ve yemek dağıtılması vakfiyesine 15 yıldır yerine getiren Gürsoy Vakfı'na çok teşekkür ediyoruz"

Konuşmasına devam eden Erdoğan, "Maalesef bu soykırımın uzamasına sebep oluyor. İnşallah bu aşureyle bugünü anmak ecdadın bize bıraktığı güzel bir hatıra aynı zamanda burada da Mimar Sinan'ın vakfiyesinde yer alan aşure günü kabri başında hatım dualarının yapılıp ardından ihtiyaç sahiplerine aşure ve yemek dağıtılması vakfiyesine 15 yıldır yerine getiren Gürsoy Vakfı'na çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"2010 yılından itibaren bu vakfiyenin gereğini yerine getiriyoruz"

15 yıldan beri vakfiyenin gereğini yerine getirdiklerini söyleyen Gürsoy Vakfı Mütevelli Heyeti Hasan Gürsoy, "2007 - 2010 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü adına Süleymaniye Camisinde restorasyona başladık. 3 tane önemli obje bulduk. 1 tanesi caminin amel defterleri, bir tanesi müneccim başının fetvası, bir tanesi de Mimar Sinan'ın vakfiyesi. Bulduğumuz vakfiyenin içinde Mimar Sinan öldükten sonra cami görevleri, benimle ilgili hatim okusunlar, bu okudukları hatmin duasını türbemin başına gelip yapsınlar. Sonrada vakıftan ayrılan şu kadar paradan aşure ve garip gurebaya yemek dağıtılsın. Vakfiyenin orijinal metnini bulup Profesör Süleyman Gökçe Hoca konuşmasını bana getirdi. Biz de baktık, 2010 yılından itibaren bu vakfiyenin gereğini yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL