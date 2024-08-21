Minibüste unutulan cüzdan sahibine teslim edildi - Son Dakika
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Yerel

Minibüste unutulan cüzdan sahibine teslim edildi

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Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkalığına Bağlı Trafik Şube ekipleri, İskenderun'da hizmet veren toplu taşıma aracı sürücüsü tarafından bulunarak kendilerine emanet edilen cüzdanı sahibine teslim etti.

21.08.2024 13:10  Güncelleme: 13:13
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Minibüste unutulan cüzdan sahibine teslim edildi

HATAY - Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkalığına Bağlı Trafik Şube ekipleri, İskenderun'da hizmet veren toplu taşıma aracı sürücüsü tarafından bulunarak kendilerine emanet edilen cüzdanı sahibine teslim etti.

HBB Zabıta Daire Başkalığı vatandaşların huzuru, kamu düzeninin devamı için görevini aralıksız sürdürmeye devam ediyor. İskenderun ilçesinde cüzdanını toplu taşıma aracında düşürdüğünü fark eden Serdar Gül isimli vatandaş Zabıta Daire Başkalığına Bağlı Trafik Şube ekiplerinden yardım istedi. Vatandaşın yardım talebi üzerine harekete geçen ekipler, toplu taşıma aracı sürücüsüne ulaştı. Cüzdanın bulunarak kendisine teslim edildiğini kaydeden sürücü, vatandaşın kaybolan cüzdanını zabıta ekiplerine teslim etti. Teslim alınan cüzdan ekipler tarafından sahibine ulaştırıldı.

İçerisinde para, kimlik ve kredi kartları olan cüzdanın sahibi Serdar Gül görevlerini layıkıyla yerine getiren zabıta ekiplerine teşekkür ederek, "Ekiplerin çalışması sonrası cüzdanım bulunduğu için çok mutlu oldum. Beni çok büyük bir külfetten kurtardılar" dedi.

Minibüste unutulan cüzdan sahibine teslim edildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Minibüste unutulan cüzdan sahibine teslim edildi - Son Dakika

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