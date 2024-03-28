Minik eller suyu korumak için eğitim aldı - Son Dakika
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Yerel

Minik eller suyu korumak için eğitim aldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Suyu Koruyan Ellerle Geleceğe Damla Olalım' programı kapsamında Denizli'de çocuklara su verimliliği eğitimi verildi. Program çerçevesinde çiftçi aileler, çocuklar ve uzmanlar bir araya gelerek suyla ilgili deneyim paylaşımları yaptı. Ayrıca, su okulu ve böcek okulu etkinlikleri düzenlendi. Etkinliklerde su verimliliği ile ilgili hediyeler ve hikaye kitapları dağıtıldı.

28.03.2024 20:23
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Minik eller suyu korumak için eğitim aldı

"Suyu Koruyan Ellerle Geleceğe Damla Olalım" programı kapsamında Denizlili miniklere eğitim verildi

DENİZLİ - Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü yurt genelinde başlatılan su verimliliği seferberliği kapsamında hayata geçirilen "Suyu Koruyan Ellerle Geleceğe Damla Olalım" programı Denizli'de devam etti. Çocuklarda su verimliliği bilincini oluşturmak ve suyun verimli kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla şehir şehir gezen eğitim tırını gezen çocuklara, su hakkında önemli bilgiler aktarıldı.

Toplum genelinde su verimliliği kültürünün oluşturularak kaynakların sürdürülebilir kullanımının teşvik edilmesi maksadıyla, "Suda Sıfır Kayıp" ilkesiyle başlatılan ulusal su verimliliği seferberliği çerçevesinde 31 Ocak 2023 tarihinden bu yana etkinlikler gerçekleştirilirken, tatlı su kaynaklarının önemine dikkati çekmek ve bu kaynakların sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla her yıl Uluslararası Dünya Su Günü kutlamaları yapılıyor. Su verimliliği seferberliği "Suyu Koruyan Ellerle Geleceğe Damla Olalım" programları kapsamında, çocuklarda su verimliliği bilincini oluşturmak ve suyun verimli kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla şehir şehir gezen eğitim tırı bu kez de Denizli'ye geldi.

Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında, su yönetimi genel müdürlüğü uzmanlarının katılımı ile Tavas ilçesinde, Tavas Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ev Sahipliğinde, Pamukkale Üniversitesi Tavas Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda, Tavas Kaymakamı Tarık Yerlikaya, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Tavas Cumhuriyet Savcısı Emre Mumcu, İl Müdür Yardımcıları, İlçe Müdürü ve Şube Müdürleri ile diğer kurum amirleri ve ilkokul öğrencilerinin katılımlarıyla; 3 neslin bir araya getirildiği çiftçi aileler ve çocuklarının suyla ilgili deneyim paylaşımları, su ile ilgili interaktif sunumlar, sürdürülebilir su kullanımı ile ilgili tanıtıcı stant ve mini atölyeleri (modern sulama teknikleri), Ankara Üniversitesi bünyesinde bulunan su okulu ve böcek okulu etkinliklerini içeren bir şenlik düzenlendi.

Açılışta konuşan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Cem Özkan, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinin geliştirdiği "Akıllı Böcek, Akıllı Çiftçi" uygulamasından bahsederek tarım ilaçlarının verdiği zararlar ve ilaç yerine kullanılacak böceklerin faydaları hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

Eğitimde dünyanın yüzde 70'inin su ile kaplı olduğunu belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, "Vücudumuzun yüzde 60-70'inin su olduğunu biliyoruz ve dünyanın en yakıcı ve yanıcı elementlerinin bir araya gelerek oluşturduğu bir maddeden bahsediyoruz. Ne yaparsak yapalım asla miktarını çoğaltamadığımız, insanlık için çok önemli bir madde su. Çünkü insanlığı onun üzerine kuruyoruz. Dünyadaki suyun yüzde 1'ini kullanabiliyoruz. çünkü tuzlu sularımız ve buzullarda sularımız var. Kullanabildiğimiz yüzde 1'lik su ile üretim yapabiliyoruz. Ben bazen su kirliliğinden konu geçtiğinde şunu söylüyorum; herkes elindeki bir bardak suyun cihandaki son damla su olduğunu düşündüğü zaman durumun ne kadar vahim olduğu farkına varıyoruz" dedi.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden gelen uzmanlar tarafından su konusunda interaktif sunumların yapıldığı toplantıda Ankara Üniversitesi bünyesindeki su okulu ve böcek okulu stantları ile diğer stantlar ve eğitim tırı gezilerek minikler ile hatıra fotoğrafı çekildi.

Aynı gün öğleden sonra Merkezefendi ilçesinde bulunan Şehit Burak Erten İlkokulu Konferans Salonunda, su verimliliği konusunda tanıtıcı video gösterimi ve sunumu yapılarak, çocuklarda su verimliliği bilincini oluşturmak ve suyun verimli kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nce gönderilen eğitim tırında öğrencilere su döngüsün tasvir edildiği havza maketi üzerinde bilgilendirme yapıldı.

Etkinliklerde öğrencilere su verimliliği ile ilgili hediyeler ve hikaye kitapları dağıtımı gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Denizli, Yerel, Son Dakika

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