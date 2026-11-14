Mississippi Nehri'nde tanker yolcu gemisini yan yatırdı, 32 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mississippi Nehri'nde tanker yolcu gemisini yan yatırdı, 32 kişi hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

ABD'nin Louisiana eyaletinde Mississippi Nehri'nde kontrolden çıkan tanker, New Orleans Limanı'nda yolcu gemisine çarparak gemiyi yan yatırdı. Kazada can kaybı yaşanmazken, hastaneye kaldırılan 32 kişinin hayati tehlikesi bulunmuyor ve gemideki tüm yolcu ve mürettebat kurtarıldı.

ABD'deki Mississippi nehrinde kontrolden çıkan bir tankerin çarptığı yolcu gemisi yan yatarak kısmen battı. Kazada can kaybı yaşanmazken, 32 kişi hastanede tedavi altına alındı.

ABD'nin Louisiana eyaleti facia gibi bir kazaya sahne oldu. Mississippi nehrinde seyreden bir tanker yolcu gemisine çarptı. ABD basınında yer alan haberlere göre; olay cuma günü öğleden hemen sonra New Orleans Limanı bölgesinde meydana geldi. "Atlantic Asphalt" isimli tanker henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak o sırada limanda bulunan "The American Heritage" adlı yolcu gemisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle su almaya başlayan yolcu gemisi, kısa süre içinde yan yatarak kısmen battı. Gemide yolcular ve mürettebat dahil yaklaşık 180 kişinin bulunduğu belirtilirken, bunlardan bazılarının kaza öncesinde limana indiği kaydedildi.

Kurtarma ekipleri seferber oldu

Kazanın ardından çevredeki teknelerde bulunanlar ve görgü tanıkları yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine bölgeye ABD Sahil Güvenlik Kuvvetleri, liman polisi, itfaiye ve acil sağlık ekiplerinden oluşan çok sayıda yardım personeli sevk edildi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda tüm yolcu ve mürettebat kurtarılırken, kazazedeler ilk müdahalenin yapılması amacıyla New Orleans Limanı İdare Binası'na götürüldü.

"32 kişiden hiçbirinin hayati tehlikesi yok"

Olayın ardından Sahil Güvenlik Kuvvetleri yetkilileri ve L"ouisiana Valisi Jeff Landry ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen New Orleans Belediye Başkanı Helena Moreno, kurtarma operasyonunu değerlendirdi. Kayıp hiçbir yolcunun bulunmadığını belirten Moreno, "Hastaneye kaldırılan 32 kişiden hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Ancak birçok yolcumuzun ihtiyaç duyduğu reçeteli ilaçları ve kişisel eşyaları yanlarında bulunmuyor. Yetkililerimiz, yolcuların ihtiyaçlarını karşılamak ve evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı. Louisiana Valisi Jeff Landry ise kaza hakkında ABD Başkanı Donald Trump'ı bilgilendirdiğini açıkladı. Başkan ile doğrudan görüştüğünü kaydeden Landry, Trump'ın kendilerine "Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" mesajını ilettiğini aktardı.

Trump: "İnanılmaz bir şekilde hiç kimse hayatını kaybetmedi"

ABD Başkanı Donald Trump da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne kurtarma operasyonundaki başarılarından ötürü teşekkür etti. Diğer tüm kolluk kuvvetleri ve acil müdahale ekiplerinin de harika bir iş çıkardığını vurgulayan Trump, "İnanılmaz bir şekilde, bu büyük kazada hiç kimse hayatını kaybetmedi. 32 kişi hastanede tedavi görüyor. Bu son derece zorlu dönemde gösterdiği olağanüstü liderlikten dolayı Vali Jeff Landry'ye teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriNew OrleansMississippiDenizcilikLouisianaPolitikaGüncelDünyaYerelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ecevit’in davetiyle CHP’ye katılmıştı 60 yıl sonra çizgisini değiştirdi Ecevit'in davetiyle CHP'ye katılmıştı! 60 yıl sonra çizgisini değiştirdi
Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak
İbrahim Tatlıses’in torununu gören dönüp bir daha bakıyor İbrahim Tatlıses'in torununu gören dönüp bir daha bakıyor
16 yıllık cinayette sır perdesi aralandı 17 kişi yakalandı 16 yıllık cinayette sır perdesi aralandı! 17 kişi yakalandı
07:48
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim “Türkiye’nin Bezos’u olayım“ demiş
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş
07:20
ABD’de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı Nedeni ortaya çıktı
ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı
04:05
Marmara’da korkutan deprem İstanbul ve Bursa’da hissedildi
Marmara'da korkutan deprem! İstanbul ve Bursa'da hissedildi
00:10
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu
Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
00:02
ABD’de tüm uçuşlar durduruldu
ABD'de tüm uçuşlar durduruldu
23:24
Sirenler susmuyor ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 08:01:41. #.0.2#
SON DAKİKA: Mississippi Nehri'nde tanker yolcu gemisini yan yatırdı, 32 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android