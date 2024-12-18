Moldova\'nın Marmaris Fahri Konsolosluğu törenle açıldı

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Moldova'nın Türkiye'deki 7. fahri konsolosluğu Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Turizmci Gül Yazıcı, Moldova Marmaris Fahri Konsolosu olarak görevlendirildi.

Tören, İstiklal Marşı ve Moldova Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı. Moldova Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, törende yaptığı konuşmada Moldova'nın bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılında Türkiye'nin kendilerini tanıyan ilk ülke olduğunu hatırlattı. Croitor, "Moldova ve Türkiye stratejik ortak. 2018 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Moldova ziyareti sırasında bu dostluğun temelleri daha da güçlendi. Bugün Marmaris'te 7. fahri konsolosluğumuzu açmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk halkına teşekkür eden Croitor, "33 yıldır Türkiye, Moldova'nın yanında. Moldova'daki fırsatları değerlendirmeniz için Muğlalı iş insanlarımızı ve turizmcilerimizi ülkemize yatırım yapmaya davet ediyorum. Serbest ticaret anlaşmamız var ve kimlikle seyahat edebilirsiniz. Moldova'nın güzelliklerini yerinde görmenizi isterim" dedi.

"Ekonomik ve kültürel işbirliğini güçlendireceğiz"

Moldova Marmaris Fahri Konsolosu Gül Yazıcı, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü şekilde devam ettiğini belirterek, "Görevimiz, Moldova ile Türkiye arasındaki ekonomik ve kültürel işbirliğini en üst seviyeye taşımak ve iki ülke vatandaşlarına yardımcı olmaktır. Göreve kabul edildikten sonra Marmarisli iş insanlarımızla Moldova Büyükelçimizi bir araya getirdik ve ticari ilişkiler üzerine istişarelerde bulunduk. Turizm, ticaret gibi alanlarda çalışmalarımızı daha üst seviyelere çıkaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Yazıcı ayrıca 2019 yılında iki ülke arasında kimlikle seyahat döneminin başladığını hatırlatarak, "Moldova halkının Türk vatandaşlarına sevgisi, Türk halkında da aynı şekilde karşılık bulmuştur" ifadelerini kullandı.

"450 yıllık bir geçmişimiz var"

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü Moldova ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihi derinliğine dikkat çekerek, "Moldova ve Türkiye ilişkileri, 33 yıl önce resmi olarak başlasa da Osmanlı dönemine kadar uzanan 450 yıllık bir bağımız var. Özellikle Gagavuz Türklerinin Moldova'da yaşaması, kültürel ilişkilerimizi daha da güçlendiriyor. Ticaret ve turizm alanında atılacak adımların iki ülke arasındaki dostluğu daha ileri taşıyacağına inanıyorum" dedi.

"Kültürel bağlarımız güçleniyor"

Muğla Valisi İdris Akbıyık ise Moldova'nın Türkiye için dost ve kardeş bir ülke olduğunu belirterek, "Aynı dili konuşuyoruz. Tarihin derinliklerinden gelen bağlarımız var. Kültürel ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Bugünkü açılış, turizmin gelişmesine de katkı sunacaktır. Yörük Obaları Derneğimizin Moldova'ya düzenlediği ziyaretler de bu bağların güçlenmesine vesile olmuştur. Marmaris Fahri Konsolosu Gül Yazıcı'ya yeni görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Halk danslarıyla sona erdi

Etkinlik, Moldova yöresel dans ekibi ile Muğla Yörük Obaları Derneği halk dansları ekibinin gösterileriyle sona erdi.

Açılışa Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Moldova'nın Bursa Fahri Konsolosu Serkan Yazıcı, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük, Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, kurum müdürleri, iş insanları ve davetliler katıldı. - MUĞLA