Moleküler Biyoloji Kongresi Erzurum'da Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Moleküler Biyoloji Kongresi Erzurum'da Başarıyla Gerçekleşti

Moleküler Biyoloji Kongresi Erzurum\'da Başarıyla Gerçekleşti

Erzurum'da düzenlenen kongrede akademik paylaşımlar ve güncel araştırmalar yapıldı.

02.05.2025 17:28
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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile Genaktüel Kulübü tarafından bu yıl 2.si düzenlenen Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinden akademisyenler ve öğrencilerin bilimsel üretimlerini paylaştığı kongrede, güncel araştırmaların sunulduğu poster ve sözlü bildiriler dikkat çekti.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın ev sahipliğinde düzenlenen kongrenin açılış programına katılan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, konuşmasında bilimsel etkinliklerin öğrencilerle buluşmasının önemine değinerek: "Moleküler biyoloji ve genetik alanı sadece temel bilimler açısından değil; sağlık, tarım, çevre ve biyoteknoloji gibi birçok sektörü doğrudan etkileyen stratejik bir alandır. Bu alanlardaki gelişmeleri genç bilim insanlarımızın katkısıyla ileri taşımak mümkün olacaktır" dedi. Rektör Hacımüftüoğlu, öğrenci merkezli bilimsel organizasyonların, akademik geleceğe yön verme noktasında büyük değer taşıdığını vurgulayarak kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

Kongrenin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin gerçekleştirdiği "Gelecek Pandemilere Hazır Mıyız?" başlıklı sunum oldu. Kovid-19 pandemisi sürecinde TURKOVAC aşısının geliştirilmesinde liderlik yapan Özdarendeli, sunumunda küresel ölçekte biyolojik tehditlerin artış gösterdiğine ve yeni pandemilere karşı bilimsel hazırlığın hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Aşı teknolojilerinden genetik varyant takibine kadar birçok güncel veriyi paylaşan Özdarendeli, genç bilim insanlarına da araştırma süreçlerinde sorumluluk üstlenmeleri çağrısında bulundu.

Bilimsel etkileşim, bilgi paylaşımı ve akademik dayanışmanın örneklerinden biri olan kongre, hem sunulan bildiriler hem de davetli konuşmalarla katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Kongre sonunda tüm bildiri özetlerinin e-kitapçık olarak yayımlanacağı, isteyen katılımcıların ise çalışmalarını hakem süreci sonrası bilimsel dergilerde makale olarak yayımlatabileceği bilgisi paylaşıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Moleküler Biyoloji Kongresi Erzurum'da Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika

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