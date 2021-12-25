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Motor ustası düz traktörleri 4x4 haline getiriyor - Son Dakika

Motor ustası düz traktörleri 4x4 haline getiriyor

25.12.2021 10:36

Motor ustası düz traktörleri 4x4 haline getiriyor Balıkesir'in Gönen ilçesinde, motor ustası Murat Uludağ, düz traktörleri ekipman ekleyerek 4x4 çift çeker haline getiriyor.

Motor ustası düz traktörleri 4x4 haline getiriyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde, motor ustası Murat Uludağ, düz traktörleri ekipman ekleyerek 4x4 çift çeker haline getiriyor.

Gönen Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren motor ustası ve tornacı 57 yaşındaki Murat Uludağ, ilginç çalışmalarıyla tanınıyor. Uludağ, daha önce motoru ve şasisi dışında bütün parçalarını kendi imkanlarıyla toplayarak bir traktör yaptı. Bunu haricinde ceviz fidesi sökme makinesi, tomruk yükleme makinesi de yaparak kendini geliştiren Murat Uludağ, bu defa ikinci el düz traktörleri 4x4 hale getiriyor. Murat Uludağ, şu anda 15-20 yaşlarında dört adet düz traktörün sadece şasi, lastik ve jantlarını satın alarak, diğer ekipmanlarını ise kendisi tasarlayıp 4x4 çift çeker haline getirdi. Uludağ, bunu 50 bin lira karşılığında yaptığını, traktörün değerinin ise en az bu şekilde 100 bin lira civarında arttığını söyledi.

Murat Uludağ, "45 yıldan beri bu işi yapıyorum, ne marka olursa olsun düz traktörleri 4x4 yapıyorum. Dingili, direksiyon kısmı tamamen bana ait. Direksiyon kutusunu sıfır koyuyorum, beyin değişiyor, şanzımanı değiştiriyorum. Üç yıldır yaptığım dört traktör sorunsuz çalışıyor, çekerinden ön takımına kadar çok önemli" dedi.

Murat Uludağ, piyasada şu an yaptığı düz traktörün 50-60 bin lira olduğunu, bu yaştaki bir traktörün 4x4 modelinin olmadığını sözlerine ekledi.

Motor ustası düz traktörleri 4x4 haline getiriyor
Motor ustası düz traktörleri 4x4 haline getiriyor
Motor ustası düz traktörleri 4x4 haline getiriyor

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Balıkesir, Traktör, Uludağ, Gönen, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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