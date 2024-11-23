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Motorine Zam, Vatandaşın Tepkisi

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Osmaniye'de motorin fiyatına gelen zam, emekli ve çiftçiler arasında büyük bir tepkiyle karşılandı.

23.11.2024 12:23
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Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Motorinin litre fiyatına 1.25 TL zam yapılmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Mazot almaya gelen bir emekli,  "Arabaya binemez olduk. Mazot neredeyse 50 lira olacak" derken çiftçi bir vatandaş ise, "Her şey vergiye bağlandı. Mazot olmadan çiftçilik olmuyor, hayvancılık olmuyor. Çok perişanız, ekemedik" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde motorine gelen zama vatandaşlar tepki gösterdi.

Mazot almaya akaryakıt istasyonuna gelen bir vatandaş, "Diyecek bir şey bulamıyorum. Yatıyoruz kalkıyoruz zamlarla karşılaşıyoruz. İş makinam var devamlı mazot kullanıyorum. Makina ücretlerine bende zam yapmak zorunda kalacağım. Halkla karşı karşıya kalacağız. Bilmiyorum çaresizim" dedi.

Başka bir vatandaş ise "TIR şoförü olarak ben de kiraya zam yaparım, çiftçi de mala zam yapar, satıcı da zamlı bir şekilde halka satar" dedi.

"Arabaya binemez olduk"

Mazot almaya gelen bir emekli vatandaş, "Emekliyim, kimse istemiyor bu zammı. Adam hala emekliyi düşünmüyor ne varsa yiyecek içecek hepsine zam yapıyor. Mazot alacağım yetişmiyor. Üç kişiyiz, ev kira, elektrik, su derken başını aldı gidiyor. Yapacak bir şey yok vallahi. Emeklinin sonu berbat. Markete gidiyorum bugün üç lira ise yarın bak altı lira olmuş. Emekliyi düşünen yok. Arabaya binemez olduk. Mazot neredeyse 50 lira olacak" diye konuştu.

"Mazot alamaz olduk"

Çitfçilik yapan bir vatandaş ise, "Mazota zam geldi. Mazota bu vergilerin çoğalmasından, biz tarlalara giremez olduk. Mazot alamaz olduk. Bu vergi ülkesinde yaşıyor olduk. Her şey vergiye bağlandı. Mazot olmadan çiftçilik olmuyor, hayvancılık olmuyor. Çok perişanız, ekemedik. Gübre şu kadar olmuş,mazota günlük zam geliyor. Çiftçilik zor durumda, hayvancılık çiftçilik bitmiş durumda. Bitti yani son anları yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Motorine Zam, Vatandaşın Tepkisi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Motorine Zam, Vatandaşın Tepkisi - Son Dakika

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