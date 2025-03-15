Motosiklet Yayaya Çarptı - Son Dakika
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Yerel

Motosiklet Yayaya Çarptı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarptı.

15.03.2025 17:19
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Motosiklet sürücüsü yayaya çarptı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına seyir halindeki motosiklet çarptı.

Kaza, Kazımkarabekir Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 SH 910 plakalı motosikletle seyir halinde olan Y.K., cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya B.K'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle B.K. savrulurken kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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