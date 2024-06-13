MSB: F-16 tedariki için sözleşmeler imzalandı

Yerel

Milli Savunma Bakanlığı(MSB) Kaynakları ABD'den F-16 tedariki ile ilgili son duruma ilişkin, "Sözleşmeler imzalanmıştır, detayları üzerindeki çalışmalar karışlıklı heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürdürülmektedir" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı Kaynakları, ABD'den F-16 tedariki ile ilgili son duruma ilişkin sorulara şu cevabı verdi:

"Sözleşmeler imzalanmıştır, detayları üzerindeki çalışmalar karışlıklı heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürdürülmektedir. Detaylar üzerinde verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır".

PKK'nın Suriye'deki seçimleri ertelendi ama iptal kararı çıkmadı

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı ve ertelediği duyurduğu sözde yerel seçimlerle ilgili olarak şunları söyledi:

"Daha önce Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız bu seçimlerin yapılmaması noktasında gerekli uyarıları yapmıştı. Bu sözde seçimlerin ertelemeden ziyade tamamen iptal edilmesi gerektiği konusunda uyarmıştık. Terör örgütü tarafından yapılmak istenen bu sözde seçimler BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına, Suriye'nin toprak bütünlüğüne aykırıdır. Ertelenmesi değil tamamen iptal edilmesi uyarımızı yineliyoruz". - ANKARA