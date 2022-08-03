Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Ukrayna 'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden ve dün akşam İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşarak demirleyen mısır yüklü Razoni gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek." bilgisi paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı , Odessa Limanı'ndan hareket eden ve dün İstanbul Boğazı 'nın Karadeniz girişine demirleyen mısır yüklü Razoni gemisinde saat 10.00'dan itibaren denetim yapılacağını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Yerel › Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni'de denetim yapılacak - Son Dakika

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