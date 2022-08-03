Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni'de denetim yapılacak - Son Dakika
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Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni'de denetim yapılacak

03.08.2022 08:48

Milli Savunma Bakanlığı, Odessa Limanı'ndan hareket eden ve dün İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirleyen mısır yüklü Razoni gemisinde saat 10.00'dan itibaren denetim yapılacağını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Odessa Limanı'ndan hareket eden ve dün İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirleyen mısır yüklü Razoni gemisinde saat 10.00'dan itibaren denetim yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden ve dün akşam İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşarak demirleyen mısır yüklü Razoni gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek." bilgisi paylaşıldı.

YORUMLAR
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MSB: 'Mısır yüklü Razoni gemisinde denetim saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek' MSB: 'Mısır yüklü Razoni gemisinde denetim saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek' Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü gemi, İstanbul Boğazı'na yanaştı (2) Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü gemi, İstanbul Boğazı'na yanaştı (2)
Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Boğazı, Karadeniz, Ukrayna, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni'de denetim yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni'de denetim yapılacak - Son Dakika
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