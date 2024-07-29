MSKÜ, Avrupa Birliği Erasmus+ KA220-SCH kapsamında GREENLIGHT projesini kabul etti

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) koordinatörlüğünde yürütülecek olan GREENLIGHT "Generating Renewable Energy Education Network-Leading Initiatives for Green & Harmonious Tomorrows" projesi, 250 bin Euro bütçe ile Avrupa Birliği Erasmus+ KA220-SCH kapsamında kabul edildi. MSKÜ bünyesinde gerçekleştirilecek en yüksek bütçeli projelerden biri olan GREENLIGHT'ın açılış toplantısı, MSKÜ Akyaka Uygulama Oteli'nde yapıldı.

Proje, Menteşe Şehit Mehmet Çetin Anadolu İmam Hatip Lisesi, University of Minho (Portekiz), Liofyllo Social Cooperative Enterprise (Yunanistan), Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio (Portekiz) ve Sredno Opshtinsko Uchilishte Nikola Karev Strumica (Makedonya) ortaklığında yürütülecek. MSKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Kara Subaşat, Teknoloji Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gürcan Çetin ve Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Ana Bilim Dalı yüksek lisans mezunu Şehit Mehmet Çetin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Semra Ayata, projenin koordinatörlüğünü üstlenecek.

AB Erasmus+ destekli GREENLIGHT Projesi'nin hedefleri arasında enerji okuryazarlığının artırılması, yenilenebilir enerjinin teşvik edilmesi ve çevre koruma konusunda yenilikçi materyallerin geliştirilmesi yer alıyor. Proje ile öğrencilere enerji seçimlerinin önemi öğretilerek, enerji bilinci yüksek bireylerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Açılış toplantısına Rektör Vekili Prof. Dr. Celal Ateş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Deniz Ülgen ve Prof. Dr. Ali Sülün ile birlikte çok sayıda araştırmacı katıldı. Toplantıda Prof. Dr. Celal Ateş, Prof. Dr. Hülya Kara Subaşat, Doç. Dr. Gürcan Çetin, Semra Ayata ve Onur Gedizli; Portekiz Minho Üniversitesi'nden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Laurinda Leite ve Assistant Prof. Lus Dourado, Yunanistan Liofyllo Social Cooperative Enterprise'den Alexandra Makrygeoorgou ve Maria Tzola, Portekiz Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio'dan Cludia Sousa ve Catarina Maia ile Kuzey Makedonya Nikola Karev Strumica'dan Marija Rashkovska ve Zoran Petkov konuşma gerçekleştirdi. - MUĞLA