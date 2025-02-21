MTTB'nin Temsilciler Kurulu Erzurum'da toplandı - Son Dakika
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MTTB'nin Temsilciler Kurulu Erzurum'da toplandı

MTTB\'nin Temsilciler Kurulu Erzurum\'da toplandı

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB)'nin 2025 yılı Temsilciler Kurulu Toplantısı Erzurum'da düzenlendi.

21.02.2025 09:38  Güncelleme: 09:40
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Milli Türk Talebe Birliği (MTTB)'nin 2025 yılı Temsilciler Kurulu Toplantısı Erzurum'da düzenlendi.

Aziziye ilçesinde bulunan Eğitim Enstitüsünde 4 gün boyunca süren Temsilciler Kurulu Toplantısı, MTTB Genel Merkez ve İl Başkanlıkların sunumları yapıldı. 4 gün boyunca süren toplantının ardından MTTB Genel Başkanı Tahsin Başarı ile il başkanları kente gezi düzenledi.

MTTB Genel Başkanı Tahsin Başarı, toplantıda yaptığı açıklamada, asırlık çınar olan Milli Türk Talebe Birliği'nın temsilciler kurulu toplantısını bu yıl Mülki Kilidi İslam olan Erzurum'da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Erzurum'un bu yıl aynı zamanda 2025 EİT Kültür Başkenti seçildiğini dikkati çeken Başarı, "Erzurum'da gerçekleşen Temsilciler Kurulu Kampımızda bugün özellikle her programımızda her konuşmamızda ifade ettiğimiz ve Milli Türk Talebe Birliğimizin her bir teşkilatının her bir şubesinin bir düsturu ile alakalı yaptığımız çalışmaların bir bismillah'ını vermek adına ve her geçen günü geçmiş olan günlerden daha hayırlı addetmek adına yaptığımız çalışmaların bir kez daha Bismillah vermek için toplandık" dedi.

14 Aralık 1916'da kurulan asırlık ocağa gelen sizlerin vakitlerini bu kadim teşkilatta geçirmesi kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Başarı, şöyle konuştu: "Bizler, biliyoruz ki her biriniz bu teşkilatın kapısından içeri girdiğiniz günden itibaren hiçbir makam ve mevki kaygısında bulunmadan her geçen gününüzü Allah rızası kaygısıyla geçirdiğinizi farkında ve bilincindeyiz. Öyle bir Teşkilat ki 1929 yılında koymuş olduğu iradeyle yerli malı haftası kullanımı noktasındaki öncülüğü etmiş ve yerli malı haftasını bugün okullarımızda kutlanan yerli malı haftasının kullanılmasına vesile olmuş bir teşkilat. Öyle bir teşkilat ki 1933 yılında Bulgaristan'ın Belgrad şehrinde Türk mezarlıkları tahrip edildikten sonra dönemin Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı Ahmet Tevfik İleri'nin önderliğinde İstanbul'daki Feriköy'deki Bulgar mezarlıklarına tahrip etmek şöyle bir yana dursun mezarlıklara çiçekler atarak böyle bir inceliği böyle bir güzelliği gösterebilen bir teşkilat. Bugün İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalktığımız o hususu yine dönemin Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı Ahmet Tevfik İleri'nin bir atılımı bir çalışması bir faaliyeti olduğunu biliyoruz. O yüzden devam eden süreçte yine ifade ettiğimiz gibi Milli Türk Talebe Birliği'nin kapatılmasına vesile olan Hatay'ın anavatana katılması ile alakalı yaptığı çalışma yaptığı mitingler ve devamında bugün Milli Türk Talebe Birliği'nin Çanakkale'deki en büyük imzası en kadim çivisi Çanakkale Şehitler Abidesidir diye ifade etmiştim. Hakikaten Çanakkale Şehitler Abidesi'nin yaptıran bir teşkilat ve yine Kore Gazilerine verilmek istenen madalyayı kabul etmeyip Milli Türk Talebe Birliği tarafından Gaziler olumlu davranışına karşı olarak yapılan kampanya başlatılan kampanya neticesinde bir milli hizmet madalyası bastırıp ve bu madalyanın Arkasına da Kıbrıs haritasını resmedecek kadar ufku açık bir teşkilat. Velhasıl Türkiye'ye STK'cılığı öğreten ve bugün hizmet eden STK'ların Atası olan bir teşkilat."

Bazı kişilerin Amerikan 6. Filosuyla alakalı MTTB'liler üzerinden bir kampanya başlatmaya çalıştığını anlatan Başarı, "O dönem Amerikan 6. Filosu gelmiş namaz vakti girdiği için namaza duran MTTB'lileri fotoğraf çekmişler ve bunun üzerinden bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. ya kardeşim karşında deniz var ordan 6. Filo geçtiği anda MTTB'liler dönüp ters istikamette mi namaza dursunlar Kıblesi olmayanlar nerden bilecekler Kabe'yi. Milli Türk Talebe Birliği'nin geleceğine dair duyduğum büyük umuttur ve bunu hakikaten gönlümde yüreğimin en derin noktalarında hissediyorum kıymetli başkanlarım söylediğimiz her sözün yaptığımız her işin Allah rızası dışında bir amacı olmasın diye mücadele ettik. O yüzden bu kampta da sıklıkla duyduğunuz ve her paylaşımın öyle altına iliştirdiğimiz "MTTB Şahlanıştır" kavramına layık bir dönem geçirdiğimizi düşünüyor ve bunun idrakinde olduğunu ifade etmek istiyorum." İfadelerini kullandı.

Başarı son olarak kampın düzenlenmesinde emeği geçen Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Eskimez MTTB'li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e ve Erzurum İl Başkanı İbrahim Hakkı Algan ile teşkilatına teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MTTB'nin Temsilciler Kurulu Erzurum'da toplandı - Son Dakika

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