Mudanya\'da Acil Sağlık İstasyonu Açıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, hayırsever iş insanı Emin Demiröz tarafından yaptırılan 1 No'lu Emin Demiröz Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Güzelyalı Eğitim Mahallesi'nde inşa edilen istasyonun açılış törenine Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Aygün, Başkan Yardımcısı Erkan Tahir Aydın, İlçe Sağlık Müdür Vekili İsmail Kaba, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ercan Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Atakan Ateşli, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Halil Şimşek, İlçe Tarım Müdürü Ergün Karadağ, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Aygün, istasyonun bölge halkına kesintisiz hizmet sunacağını belirterek, sağlık altyapısına yapılan katkı için hayırsever Demiröz'e teşekkür etti. Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi de ilçenin sağlık hizmetleri kapasitesini artıracak bu tür katkıların önemli olduğunu ifade ederek, "Bu değerli bağıştan dolayı Sayın Demiröz'e şükranlarımızı sunuyoruz. İstasyonun tüm sağlık çalışanlarına ve halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

98 yaşındaki hayırsever iş insanı Emin Demiröz ise yaptığı kısa konuşmada, "Bir eserim olsun istedim. Herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

İstasyonda 3 vardiyada görev yapacak 12 personel ve tam donanımlı bir ambulansla, 7 gün 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti verilecek. - BURSA