Mudanya Kitap Fuarı başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mudanya Kitap Fuarı başlıyor

Geniş Video İzle

Bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek olan Mudanya Kitap Fuarı, edebiyat ve sanat tutkunlarını 'Değişim' temasıyla 23-28 Ağustos tarihleri arasında bir araya getirecek. Fuar, kitapseverleri Türkiye'nin önde gelen yayınevleri, yazar ve akademisyenleriyle buluşturacak.

21.08.2024 20:36  Güncelleme: 20:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6. Mudanya Kitap Fuarı başlıyor

BURSA - Bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek olan Mudanya Kitap Fuarı, edebiyat ve sanat tutkunlarını "Değişim" temasıyla 23-28 Ağustos tarihleri arasında bir araya getirecek.

Mudanya Belediyesi tarafından "Değişim/ Yeni Bir Bakış Yeni Bir Anlayış" temasıyla düzenlenecek fuar, kitapseverleri Türkiye'nin önde gelen yayınevleri, yazar ve akademisyenleriyle buluşturacak. 23 Ağustos Cuma günü saat 19.00'da düzenlenecek açılış töreniyle başlayacak olan fuar Mütareke Meydanı ve İsmet İnönü Parkı'nda gerçekleştirilecek. Söyleşi, imza günleri, çocuk atölyeleri, kitap kumbaraları, açıkhava kütüphanesi, müzik ve tiyatro etkinlikleriyle dolu altı gün boyunca Mudanya, bir kez daha kültür ve sanatın merkezi haline gelecek.

"Değişim, okuyarak gerçekleşir"

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, bu yılki temanın 'Değişim' olarak belirlendiğini vurgulayarak, toplumsal dönüşüm ve değişimin okuyarak, araştırarak ve sorgulayarak gerçekleşeceğine dikkat çekti. Türkiye'de köklü bir değişim arzusu olduğunu vurgulayan Dalgıç, "Fuara katılacak konuklarımızla yeni bir Türkiye için nasıl ilerlememiz gerektiğini, bu yeni yolda nelerin yapılması gerektiğini konuşacağız. Yeni bir gelecek ufku çizmek için tüm kitapseverleri Mudanya'nın kalbi Mütareke Meydanı'nda gerçekleşecek fuarımıza bekliyoruz" dedi. İstanbullu kitapseverleri de fuara davet eden Dalgıç, "Hızlı feribot seferleriyle İstanbul'dan Mudanya'ya ulaşım oldukça kolay. Hafta sonu tatilinde tarihi ve doğal güzelliklerimizi görüp Kurtuluş Savaşı'nı kazandığımızı tüm dünyanın kabul ettiği Mudanya Mütarekesi'nin imzalandığı müzemizin bulunduğu Mütareke Meydanı'nda edebiyat solumak isteyen herkesi fuarımıza bekliyoruz." diye konuştu.

Geleceğe ışık tutulacak

"Değişim" temasıyla gerçekleştirilecek fuarın ilk gününde Açık Radyo Genel Yayın Yönetmeni Ömer Madra, "Medeniyet, Modernleşme ve Değişim: Nereden Nereye?" başlıklı söyleşisiyle Bursalılar ile buluşacak. Altı gün boyunca Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Işıl Özgentürk, Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, Prof. Dr. Sinan Canan, Prof. Dr. Betül Tanbay, Prof. Dr. Mustafa Şahin, Yüksel Baysal, Melike Baysal, Av. Mehmet Berke Eryılmaz, Duygu Özsüphandağ Yayman, Şaban Akbaba, İlker Özaslan, Buğra Küçükkayalar, Hilmi Haşal, Halim Çiftçi ve Kibare Altay gibi şair, yazar, gazeteci ve akademisyenler kitapseverlerle bir araya gelecek. Ayrıca, kitap fuarında müzik grupları Black Ebony, Nehir, Onion konserleri ve Bergama Kozak Yukarıbey Köy Tiyatrosu'nun oyunu yer alacak.

Mudanya Kitap Fuarı başlıyor
Kaynak: İHA

Edebiyat, Türkiye, Mudanya, Edebiyat, Etkinlikler, Sanat, Kültür, Müzik, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mudanya Kitap Fuarı başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
07:38 Okan Buruk’tan olay tepki: İsviçre’nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz Okan Buruk'tan olay tepki: İsviçre'nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz
01:13 Bursa’da CHP’li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu Bursa'da CHP'li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu
00:49 Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı
00:44 Trump’a mitingde ’’kurşun geçirmez camlı’’ önlem Trump'a mitingde ''kurşun geçirmez camlı'' önlem
23:52 Galatasaray, Young Boys’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu Galatasaray, Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 15:11:43. #1.13#
SON DAKİKA: Mudanya Kitap Fuarı başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement