Mudanya Mütarekesi'nin 102. Yılı 9 Gün Boyunca Kutlanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mudanya Mütarekesi'nin 102. Yılı 9 Gün Boyunca Kutlanacak

Mudanya Mütarekesi\'nin 102. Yılı 9 Gün Boyunca Kutlanacak

Mudanya Belediyesi, Mudanya Mütarekesi'nin 102. yılı için 'Kurtuluşta İmzamız Var / 9 Gün: Barışa Giden Yol' temalı kutlama programı düzenliyor. 3-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirecekleri etkinliklerde tarihi geziler, kültürel faaliyetler ve konserler yer alacak.

27.09.2024 14:30  Güncelleme: 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudanya Mütarekesi'nin 102. yılı 9 gün boyunca kutlanacak

BURSA - Mudanya Belediyesi, Mudanya Mütarekesi'nin 102. yılında "Kurtuluşta İmzamız Var/ 9 Gün: Barışa Giden Yol" temasıyla kutlama programı düzenleyecek. 3-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek program 9 gün süren mütareke görüşmeleri anısına 9 gün boyunca kutlanacak.

Mudanya Belediyesi, MUDAŞ Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında Mudanya Mütarekesi'nin 102. yılı vesilesiyle "Kurtuluşta İmzamız Var/ 9 Gün: Barışa Giden Yol" temalı programı tanıttı. Programda konuşan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinden biri olan ve ülkemizin bağımsızlık mücadelesinde çok önemli bir dönemeç teşkil eden Mudanya Mütarekesi'nin 102. yıldönümü kutlamalarını duyurmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Mudanya, tarihte barışın, diplomasiyle gelen zaferin ve bağımsızlık mücadelesinin adıdır. Mudanya Mütarekesi, 11 Ekim 1922 tarihinde imzalanarak Kurtuluş Savaşı'nı fiilen sonlandıran bir barış anlaşmasıdır. 102 yıl önce bu topraklarda atılan diplomatik adım, Türkiye Cumhuriyeti'nin yolunu açmış, bağımsızlık mücadelemizin barışla taçlandığı önemli bir dönemeç olmuştur. Biz de bu tarihi olayın ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için bu yıl çok özel bir kutlama programı planladık. Bu yılki etkinliklerimiz, 3 Ekim'de mütareke görüşmelerinin başladığı günden itibaren dokuz gün sürecek ve 11 Ekim'de anlaşmanın imzalandığı tarihte sona erecek. Bu süre zarfında Mudanya'mızda tarih, kültür ve sanat dolu günler yaşanacak" dedi.

Etkinlikler 9 gün süren mütareke anısına 9 gün sürecek

Etkinlikler çerçevesinde birbirinden değerli konukların Mudanya'da ağırlanacağını belirten Başkan Dalgıç, " Her gün, mütarekenin ruhuna uygun olarak farklı bir etkinlikle halkımızı buluşturacağız. Peki, neden dokuz gün? Çünkü Mütareke görüşmeleri tam dokuz gün sürdü. Biz de bu önemli diplomatik süreçle paralellik kurarak, her bir günü o tarihin anlamına uygun bir etkinlikle taçlandırıyoruz. Bu dokuz gün boyunca, mütarekenin barış ve uzlaşma ruhunu bugüne taşımayı hedefliyoruz. Mütareke günlerinde yaşanan büyük diplomatik başarıyı ve barışa giden yolu, halkımıza yeniden hatırlatmak için tüm etkinliklerimizi özenle planladık. Etkinliklerimiz kapsamında; mütareke imza töreninin canlandırılmasından, Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülleri'nin takdimine, tarihi gezilerden kültür sanat faaliyetlerine kadar pek çok anlamlı program yer alacak. Kutlamaların final akşamında uluslararası üne sahip sanatçımız Kerem Görsev de, barışın evrensel dilini müziğiyle anlatacak özel bir konser verecek. Bu yılki Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü ÇYDD Başkanı Ayşe Yüksel'e takdim edilecek. Geçen yıl ödüle layık görülen ancak maç takvimlerinin yoğunluğundan ötürü programa katılamayan Kadın Milli Voleybol Takımı da bu yıl ödüllerini alacak. 11 Ekim'de Mütareke Meydanı'nda düzenleyeceğimiz bu törende CHP Genel Başkanımız Özgür Özel de bizlerle olacak ve bu büyük anmaya katılarak tarihi mirasımıza sahip çıkacak. Onun varlığı, etkinliklerimize anlam ve güç katacak. Bu tarihi sürecin her anını hatırlatmak, barışın ve bağımsızlığın ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha vurgulamak için siz değerli basın mensuplarının da anma törenlerimizde yanımızda olmasını rica ediyorum. Sadece Mudanya'da yaşayan değil ülkenin her yanındaki halkımızı da Cumhuriyetimiz için büyük önem taşıyan bu anlamlı günlerde Mudanya'mızda birlikte olmaya davet ediyorum. Mudanya'nın barış dolu ruhunu hep birlikte yaşatacağımıza yürekten inanıyorum. Mütareke'nin barış ve kardeşlik mesajını tüm Türkiye'ye bir kez daha iletecek bu etkinliklerde, hep birlikte tarihe tanıklık edelim. Mudanya, barışın ve uzlaşının kenti olarak, tarihimizdeki bu önemli dönemi gururla anıyor ve yaşatmaya devam ediyor. Hepinize katılımınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Mudanya Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Politika, Mudanya, Kültür, Sanat, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mudanya Mütarekesi'nin 102. Yılı 9 Gün Boyunca Kutlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:20 Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü İran medyası haberi böyle duyurdu Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurdu
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
23:58 Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu
15:09 Ünlü sanatçıyı ’’Kilon kadar altın vereceğiz’’ deyip tartıya çıkardılar, işin aslı çok başka çıktı Ünlü sanatçıyı ''Kilon kadar altın vereceğiz'' deyip tartıya çıkardılar, işin aslı çok başka çıktı
14:51 Engin Polat, Dilan Polat’ın paylaşımından sonra duvara kafa atmış Engin Polat, Dilan Polat'ın paylaşımından sonra duvara kafa atmış
14:41 Uzun namlulu silahlarla sokağa inip tehditler savuran şüpheliler yakalandı Uzun namlulu silahlarla sokağa inip tehditler savuran şüpheliler yakalandı
14:27 Türkiye haritası değişebilir İşte il olması gündemde olan 24 ilçe Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe
14:22 Bursa halkına aşkın tanımını sorduk Bursa halkına aşkın tanımını sorduk
14:09 Dibimize kadar geldiler İsrail, Lübnan’dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü
14:05 Bomba iddia Çinli 2 otomobil devi Samsun ve Manisa’da fabrika kuracak Bomba iddia! Çinli 2 otomobil devi Samsun ve Manisa'da fabrika kuracak
13:45 Makas açılıyor Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti Makas açılıyor! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
13:43 Adana’da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza
13:12 Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın’ı hastanede ziyaret etti Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 11:06:47. #1.12#
SON DAKİKA: Mudanya Mütarekesi'nin 102. Yılı 9 Gün Boyunca Kutlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement