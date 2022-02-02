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Müftü Demirel: "Recep ayı günahlardan arınma ayıdır" - Son Dakika

Müftü Demirel: "Recep ayı günahlardan arınma ayıdır"

02.02.2022 11:33

Müftü Demirel: "Recep ayı günahlardan arınma ayıdır"BİTLİS Bitlis'in Tatvan İlçe Müftüsü Zahit Demirel, Recep ayının günahlardan arınma ayı olduğunu söyledi.

Müftü Demirel: "Recep ayı günahlardan arınma ayıdır"

BİTLİS Bitlis'in Tatvan İlçe Müftüsü Zahit Demirel, Recep ayının günahlardan arınma ayı olduğunu söyledi.

İslam aleminde Recep, Şaban ve Ramazan'ı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi olan üç aylar bugün itibariyle başladı. Açıklamalarda bulunan Tatvan İlçe Müftüsü Zahit Demirel, bütün Müslümanların 3 aylarını ve Regaip Kandili'ni tebrik ederek, "Bugün 3 ayların başlangıcı, Recep'in birinci günü. Yarın da bütün Müslümanlar hep beraber ilk kandilimiz olan Regaip Kandilimizi inşallah idrak edeceğiz ve hep beraber yaşayacağız. Bütün Müslümanların 3 aylarını ve Regaip Kandillerini tebrik ediyorum. Yüce Rabbimiz bu 3 ayları ve içerisinde yaşayacağımız kandil gecelerini hayırlara vesile kılsın, Rabbim bütün Müslümanlara barış, huzur getirsin inşallah. Girdiğimiz bu zaman dilimi önemlidir. İslam kültür tarihinde 3 aylar denildiği zaman büyük bir önem arz etmektedir" dedi.

"Cenab-ı Mevla bazı zamanları, geceleri, günleri farklı kılmıştır"

Tatvan Müftüsü Demirel, Recep ayının Kur'an-ı Kerim'de geçtiğini hatırlatarak, "Cenab-ı Mevla Recep ayı için Tevbe suresi 36'ncı ayet-i kerimede 'aylar sayısı 12'dir, bu 12 aydan 4'ü haram ayıdır' ifade buyurmuştur. Bu haram aylarla ilgili de Cenab-ı Mevla 'Bu aylarda kendi nefsinize zulüm etmeyiniz', yani Recep ayına girdik ve Recep ayı da bu 4 aylardan bir tanesidir. Dolayısıyla Recep ayında Müslüman evvela günahları terk edecek, kendi nefsine zulüm etmeyecek. Bizde Müslümanlar olarak Peygamberimin farklı kıldığı ve gördüğü bu Recep ve Şaban ayını farklı görmeliyiz ve farklı yaşamalıyız. Nasıl farklı kılacağız? Zikrimizle, şükrümüzle, hamdımızla, duamızla, tövbemizle farklı kılacağız. Eğer biz bu Recep, Şaban ve Ramazan ayında zikrimizle, şükrümüzle, duamızla, tövbemizle, hayır hasenatımızla farklı kılmazsak bizim için Recep, Şaban ve Ramazan ayları normal sıradan bir aydan öteye geçmez. Eğer biz bu ayları mübarek kılmak istiyorsak ibadetimizi arttıracağız" diye konuştu.

"Bu ayı tamamıyla oruçlu geçirmek İslam'ın bir emri değildir"

Peygamber Efendimizin Recep ve Şaban ayında ara ara oruç tuttuğunu dile getiren Zahit Demirel, "Bizde bu aylarda örneğin, pazartesi, perşembe günleri, ayın 13-14 ve 15'inci günleri oruçlu geçirirsek güzel bir ibadet yapmış oluyoruz. Ama oruçtan önce evvela tövbe ile başlamalıyız. Bütün Müslümanlara Recep ayına girmemiz hasebiyle Rabbimize şükredeceğiz ve tövbe ile başlayalım diyorum" şeklinde konuştu.

Müftü Demirel: Recep ayı günahlardan arınma ayıdır
Müftü Demirel: Recep ayı günahlardan arınma ayıdır
Müftü Demirel: Recep ayı günahlardan arınma ayıdır

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Hisarcık, Tatvan, Bitlis, İslam, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Müftü Demirel: 'Recep ayı günahlardan arınma ayıdır' - Son Dakika


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