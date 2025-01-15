Muğla 112'den Acil Çağrı Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika
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Muğla 112'den Acil Çağrı Koordinasyon Toplantısı

Muğla 112\'den Acil Çağrı Koordinasyon Toplantısı

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi, 2025 hedefleri ve hizmet iyileştirmeleri için toplantı düzenledi.

15.01.2025 13:49
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Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi, Şubat 2025'te gerçekleştirilecek İl Acil Çağrı Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplantısına hazırlık kapsamında bir değerlendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıda, 2024 yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesi, 2025 yılı hedeflerinin belirlenmesi ve acil çağrı hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı, vakalara müdahale eden kurumlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekildi. Özellikle çağrı merkezi içinde iletişim süreçlerinin güçlendirilmesi, sahada karşılaşılan sorunların çözümü ve çağrı yönetimindeki etkinliğin artırılması için öneriler detaylı bir şekilde görüşüldü.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Kamil Karakaya, toplantıda yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

"2015 yılından bu yana edindiğimiz tecrübelerle, 2025 yılında daha güçlü ve etkili bir acil çağrı yönetimi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kurumlar arası işbirliği ve halkımızın desteğiyle vatandaşlarımızın her an yanında olmaya devam edeceğiz"

Toplantıya, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye Daire Başkanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yöneticileri ile personelleri katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla 112'den Acil Çağrı Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika

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