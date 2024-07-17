Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Belediyecilik Performansında İlk 5'te - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Belediyecilik Performansında İlk 5'te

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Belediyecilik Performansında İlk 5\'te

31 Mart Yerel seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki belediyelerin ilk 100 günlük sosyal belediyecilik performansının değerlendirildiği Kamu Teknoloji Platformu raporunda Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yaşam kalitesini arttırdığı projeleri ile ilk 5'de yer aldı.

17.07.2024 15:02  Güncelleme: 15:03
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31 Mart Yerel seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki belediyelerin ilk 100 günlük sosyal belediyecilik performansının değerlendirildiği Kamu Teknoloji Platformu raporunda Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yaşam kalitesini arttırdığı projeleri ile ilk 5'de yer aldı.

2013 yılında kamu kurumlarının hizmetlerini ileriye taşımak, yenilikleri takip ederek, teknoloji entegrasyonları başta olmak üzere etkinlikler ve eğitimler gerçekleştirmek üzere kurulan Kamu Teknoloji Platformu belediyelerin ilk 100 günlük sosyal belediyecilik performansını değerlendirdiği raporunda kadın, çocuk, genç, engelli, emekli, yaşlı, sokak hayvanları ve diğer sosyal çalışmaları kategorize ederek raporladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beşinciliği paylaştığı Kamu Teknoloji Platformu raporunda birinciliği Antalya, ikinciliği Ankara, üçüncülüğü Mersin, dördüncülüğü de İzmir Büyükşehir Belediyesi aldı.

Muğla'da 100 Günde Öğrenciler, Kadınlar ve Emekliler için Önemli hizmetler Başlatıldı

31 Mart Yerel seçimlerinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Ahmet Aras ile birlikte ilk 100 günde birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi performansı ile Kamu Teknoloji Platformu'nun sosyal belediyecilikte en iyi çıkış yapan belediyeler listesinde ilk 5'de yer aldı. Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine ulaşımı 1 TL yapması, 60 yaş üstü vatandaşlar ve öğretmenlere ulaşım indirimi, sosyal yardım alan vatandaşlara yüzde 110 zam, emeklilere destek paketi, deniz otobüsü seferleri, sokak hayvanları için gezici acil müdahale aracı gibi hizmetleri hemen hayata geçirildi. Türkiye'nin gündeminden hiç düşmeyen kadına şiddete karşı da hemen devreye giren Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nı kurarak Şiddete karşı tutum belgesi ve Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Belediyecilik Performansında İlk 5'te - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Belediyecilik Performansında İlk 5'te - Son Dakika
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