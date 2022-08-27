Datça'da "Sahiller Halkındır, Halkın Kalacak" Eylemi

ESMA TURAN

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Datça Meclisi üyeleri ve çevreciler Taşlık Plajı'nda, "Sahiller Halkındır, Halkın Kalacak" eylemi yaptı.

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Datça Meclisi tarafından Taşlık Plajı'nda, kıyıların işgal edilmesi protesto edildi. Taşlık Plajı'nda buluşan ve ellerinde, "Sahiller hepimizin", "Sahillerimize sahip çıkıyoruz" yazılı dövizler taşıyan çevreciler, "Datça uyuma, sahiline sahip çık", "Sahiller halkından halkın kalacak", "MUÇEV sahilinden sloganları attı.

MUÇEP Datça Meclisi adına basın açıklamasını okuyan Renate Ömeroğulları, şunları söyledi:

"Kıyılar bir avuç insanın değil, genci yaşlısı, kadını erkeği ama illa da üstünde yaşayan hayvanı, bitkisi, kumu çakılı ile hepimizindir. Vakıf görünümlü Muçev Ltd. Şti. hepimize ait kıyılarımızın paralı hale gelmesi için merkezi hükümetin gayretleriyle kurulmuş bir şirket ve tüm Türkiye'de, kıyılarda yerel yönetimlerin etkisini yok etmek ve ticaret konusu olması için çaba harcıyor. Bunun örneklerinden biri de Kurubük ihalesiydi. Datçalılar hep birlikte 2018 Ocak ayında, Kurubük'ün kamuya kapatılmasına karşı koydu; karşı koyuşun ortaya konulduğu gün ihalenin iptal edildiği duyuruldu.

"BAKANLIK SADECE MUÇEV'İN DAVET EDİLDİĞİ İHALE YAPTI"

Datça'da Muçev LTD Şti. eliyle hukuka aykırı olarak kiralanan kıyı alanlarının kira sözleşmelerinin iptal edilmesi için 2018 Nisan'ında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na Muğla ölçeğinde katılımla başvuru yapıldı, dilekçelerin çoğu Datçalılar tarafından imzalandı. Dilekçelere cevap verilmemesi üzerine sayıca en çok Datçalının davacı olmasıyla açılan dava, aradan 4 yılı aşkın zaman geçmesine rağmen sonuçlanmadı. Bu arada, dava konusu kira sözleşmelerinin süresi sona erdi. Bilgi isteğine ve Datça Belediyesi'nin kıyıların Belediye'ye tahsisi, olmazsa ihaleye çağrılma isteğini bildirmesine rağmen bu isteklere açık bir cevap vermeyen Bakanlık, yeni sözleşmelerin imzalanması için sadece Muçev Ltd. Şti.'nin davet edildiği ihale yaptı. Bu ihalenin ve dayanak yönetmeliğin iptalini talep eden dava sürüyor. Hukuka uygun olarak verilen ve uygulanmayan yönetmeliğin Muçev'e ihale edilmesini imkansız kılan yürütmenin durdurulması kararının uygulanması hem Belediye, hem Datçalılar tarafından talep edildi.

"KIYILAR HEPİMİZE AİTTİR"

Anayasa ve Kıyı Kanunu'na göre, kıyılar canlı cansız varlıkların, hepimizin. Datçalılar tarafından, kıyıların ticaret konusu mal gibi görülmesi hiçbir zaman kabul edilmedi, edilmeyecek. Bunu dile getirmek için toplandık; hepimiz kıyılardan sadece parası olanların değil, herkesin yararlanmasını istiyoruz. İsteğimiz anayasal temel haklarımızdan biri. Hakkımız olanı istiyoruz. Bir kez daha tekrarlıyoruz: Kıyılar yurttaş olan-olmayan, insan olan-olmayan tüm varlıklara, hepimize aittir; devlet organlarının anayasaya uygun davranmasını istiyoruz. Bu isteğimiz Datçalıların ortak isteğidir, aksine davranılmasını kabul etmedik, etmeyeceğiz."

Çevreciler daha sonra insan zinciri oluşturarak, ilçe merkezindeki Taşlık, Kumluk ve Hastanealtı plajlarında yürüyüş yaptı.