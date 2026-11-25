Muğla Cumhuriyet Ortaokulu'nda 500 öğrenciye balık-ekmek ikramında bulunuldu. Etkinlikle sürdürülebilir balıkçılığın önemine ve sağlıklı beslenmede balık tüketiminin artırılmasına dikkat çekildi.

Dünya Balıkçılık Günü kapsamında Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrencilere balık tüketiminin önemi ve su ürünlerinin korunması konusunda bilgilendirmede bulunuldu. Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde yapılan etkinlikte öğrencilere 500 adet balık-ekmek dağıtıldı.

'Türkiye'de kişi başı balık tüketimi 7 kilogram'

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar, 25 Kasım Dünya Balıkçılık Günü kapsamında 500 öğrenciye balık-ekmek dağıttıklarını belirterek, etkinlikle hem balık tüketiminin artırılmasını hem de çocuklarda sağlıklı beslenme bilincinin oluşturulmasını amaçladıklarını söyledi.

Türkiye'de kişi başına yıllık balık tüketiminin ortalama 7 kilogram düzeyinde olduğunu, Avrupa ülkelerinde ise bu rakamın 25 kilogram civarında bulunduğunu belirten Baydar, "Ülkemizde balık üretimi oldukça fazla. Ürettiğimiz balıkları ihraç ediyoruz ancak öncelikli olarak ülkemizde de tüketilmesini istiyoruz. Sağlıklı bir toplum ve sağlıklı nesiller yetiştirmek için özellikle çocuklarımızın balık tüketimini artırmayı hedefliyoruz. Bakanlığımız tarafından 81 ilde öğrencilerimize yönelik bu program gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

'Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek'

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay da balığın mineral bakımından zengin olduğunu ve sağlıklı beslenmenin önemli unsurları arasında yer aldığını dile getirerek, etkinliğin öğrencilerin dengeli beslenme alışkanlığı kazanması bakımından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Eğitimin sadece sınıf ortamıyla sınırlı olmadığını, sosyal etkinliklerle de desteklenmesi gerektiğini belirten Çay, "Bugün okul bahçemizde şenlik havasında çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Çocuklarımızın hem sağlıklı beslenmelerine katkı sağlandı hem de balık tüketiminin önemi konusunda farkındalık oluşturuldu. Balık tüketiminin artırılmasını biz de önemsiyoruz. Bu tür etkinliklerde Tarım Müdürlüğümüzle iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek diyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrencilere balık-ekmek ikram edilmesinin ardından etkinlik sona erdi.