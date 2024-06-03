Muğla Cumhuriyet Ortaokulu Okul Sporları Küçük Kızlar Hokey Türkiye Şampiyonası\'nda yarı finale yükseldi

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Muğla Cumhuriyet Ortaokulu, Gaziantep'te düzenlenen Okul Sporları Küçük Kızlar Hokey Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Çorum Ortaokulu ile yapılan çeyrek final maçında iyi bir performans sergileyen Cumhuriyet Ortaokulu, rakibini 4-0'lık skorla geçerek yarı finale kalmayı başardı. Öğrencilerin azmi ve yetenekleri, Muğla'yı gururlandırdı.

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada" Yarı finale yükselen Cumhuriyet Ortaokulu'nun başarılarının devamını diliyoruz. Bu önemli maçta gösterdikleri performans, gelecekte daha büyük başarıların habercisi olabilir "ifadesi kullanıldı. - MUĞLA