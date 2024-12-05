Muğla'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Muğla'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Toplantısı Yapıldı

Muğla\'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Toplantısı Yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen istişare toplantısında engellilik alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, engelli bireylerin sorunları ve taleplerini ele aldı.

05.12.2024 15:28  Güncelleme: 15:30
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Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Engelsiz Yaşam Platformu ile engellilik adına faaliyet gösteren sivil toplum örgütü temsilcileri bir araya geldi. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen toplantıda sivil toplum örgütlerinin talepleri ve yaşadıkları sorunlar ele alındı.

3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Engelsiz Yaşam Platformu ile sivil toplum kuruluşları engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve engellilerin sorunlarına ortak çözüm yolu bulmak amacı ile istişare toplantısı düzenledi.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Merve Fidem Barut, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanı Ünsal Paşalı, Engelsiz Yaşam Platformu Kurucusu Dilek Dündar ve engellilik adına faaliyet gösteren 29 sivil toplum, 22 kamu kuruluşundan olmak üzere 120 temsilci katıldı.

Dündar "Büyükşehir en büyük destekçimiz"

Engelsiz Yaşam Platformu Kurucu ve Engelim Olmayın Derneği Başkanı Dilek Dündar "2019 yılında Avrupa Birliği projesi ile bu platformu kurduk. Muğla Büyükşehir Belediyesi de ortağımızdı. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte sivil toplum örgütleri ve kamu iş birliğinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tanıtım, erişim, iş geliştirme, eğitim, aile-sağlık-spor-beslenme ve hukuk olmak üzere 6 çalışma grubu oluşturduk. Bizlerden desteğini esirgemeyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a Engelsiz Yaşam Platformu adına teşekkür ederim" dedi.

Paşalı "Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın yanındayız"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanı Ünsal Paşalı "Platform aracılığı ile engelli vatandaşlarımızın yaşadığı toplumsal sorunlara hızla çözüm üretmek, ortak sorunları kamu kurum yetkililerine hızlı bir biçimde ulaştırıyoruz. İlimizde yaşayan engellilerin sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamının her alanına katılmalarını sağlıyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk. Büyükşehir Belediyesi olarak, Türkiye'de ilk olan kısa mola merkezlerini kurduk. Engellilerimizin denize girip güneşlenebileceği engelsiz plajlar oluşturduk. Engelli vatandaşlarımızın hastaneye, kültürel etkinliklere, bankalara gidip gelebilmesi için donanımlı engelli nakil araçlarımız da hizmettedir" dedi.

Barut "Kamu Kurumları engelli ortadan kaldırabilecek küçük katkıyla büyük değişimlere vesile olabilir"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Merve Fidem Barut "Muğla il genelinde engellilik adına faaliyet gösteren dernekler, sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluş temsilcilerinin 'Engelsiz Yaşam Platformu' adı altında toplanması çok önemli. Muğla Büyükşehir Belediyemiz ve Bodrum Belediyemiz iş birliği ile Bodrum'da kısa mola merkezimizi açtık. Tüm kamu kurumları engelleri ortadan kaldırabilecek küçük katkıyla büyük değişimlere vesile olabilir. Büyükşehir Belediyemiz de tüm birimleri ile bunu hedeflemektedir. Engelsiz şehirler oluşturmak hepimizin ortak görevidir" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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