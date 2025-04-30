Muğla'da 6. Zeytinyağı kalite yarışması ödülleri sahiplerini buldu

MUĞLA - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Şehitleri Salonu'nda bu yıl 6'ncısı düzenlenen Zeytinyağı Kalite Yarışması Ödül Töreni, yoğun katılım ve coşkulu bir atmosferle gerçekleştirildi. Geleneksel hale gelen yarışma, bu yıl 184 başvuru ile rekor katılım düzeyine ulaştı. Törende Premium, Altın, Gümüş ve Bronz kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu.

Ödül töreninde konuşan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar, zeytin ve zeytinyağının yalnızca bir tarımsal ürün değil, aynı zamanda bu toprakların kadim kültürel mirası olduğuna vurgu yaptı. Baydar, "Bizler bu mirası yalnızca korumakla kalmıyor; onu daha kaliteli, daha katma değerli bir yapıya dönüştürmek için büyük bir gayretle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Muğla'nın 996 bin dekarlık zeytin alanı ile Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olduğunu belirten Baydar, "İlimizde yılda ortalama 250 bin ton zeytin elde edilmekte. Bu ürünü işleyen 258 zeytinyağı işleme ve dolum tesisi bulunmaktadır. İşte bu yüzden bu yarışma bizim için adeta bir düğün, bir bayram günüdür" dedi.

"Kalite ve ödül, özgüveni yüksek üreticilerin yarışıdır"

Baydar, kalite ve ödül kavramlarına özellikle dikkat çekerek, "Kalite için yarışmak ve ödül beklemek, güçlülüğün ve özgüvenin ifadesidir. 2019'da başlattığımız 'Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu' projesiyle bu vizyonu daha da derinleştirdik" dedi.

Proje kapsamında organik zeytinyağı üretimi, kaolin uygulamaları, yeşil gübreleme gibi birçok yenilikçi yöntemin denendiğini ve yaygınlaştırıldığını belirten Baydar, 2021-2024 arasında dört ilçede yürütülen "Zeytinlerde Verimsizliğin Nedenlerinin Tespiti ve Sorunların Giderilmesi" projesiyle çiftçilere doğru budama, gübreleme ve hasat teknikleri konusunda kapsamlı eğitimler verildiğini aktardı.

"Yanlış uygulamalar minimize edildi, üreticiler bilinçlendi"

Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü ile yapılan iş birlikleri sayesinde üreticilerin sıklıkla yaptığı hataların - çuvala koyma, paçal yapma, hasattan sonra zeytini bekletme, plastik bidonda saklama - büyük ölçüde azaldığını belirten Baydar, erken uyarı sistemleri ve SMS bilgilendirmeleriyle üreticilerin hastalık ve zararlılara karşı zamanında ve etkili müdahalede bulunmalarının sağlandığını söyledi.

"Coğrafi işaretli Milas Zeytinyağı ve 52 yeni marka"

Muğla'nın zeytincilikteki başarısının tescillendiğini ifade eden Baydar, "Milas Zeytinyağı ve Milas Yağlı Zeytini Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret alarak uluslararası alanda da kalitesini ispatladı. Ayrıca, bu yarışma 52 yeni markanın doğmasına vesile oldu. Bu da ihracat potansiyelimiz açısından büyük bir kazançtır" dedi.

"Çiftçi Mektupları ile ödülün ötesinde eğitim"

Yarışmanın sadece bir ödül töreni olmadığını, aynı zamanda bir eğitim süreci niteliği taşıdığını vurgulayan Baydar, kimyasal analizlerin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde, duyusal analizlerin ise Zeytindostu Derneği panelistleri tarafından yapıldığını belirtti. Yarışmacılara, analiz sonuçlarını ve gelişim önerilerini içeren "Çiftçi Mektupları" da iletildi.

"Milyonlarca liralık destek sağlandı"

2023 yılında 55 bin dekar alanda yapılan organik tarım ve fark ödemeleri kapsamında 3,7 milyon TL destek sağlandığını söyleyen Baydar, 2024 yılında ise zeytin üreticilerine 47 milyon TL tutarında mazot ve gübre desteği yapıldığını, kırsal kalkınma yatırımları kapsamında zeytinciliğe 30 milyon TL daha yatırım desteği verildiğini aktardı.

Programın sonunda, katılımcılar arasında yapılan kura çekimiyle bir kişiye zeytin silkme makinesi hediye edildi. Tören, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.