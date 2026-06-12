Muğla Add: "Cumhuriyetimizin Temel Değerleri Günlük Siyasi Hesapların Üzerinde Tutulması Gereken Ortak Mirasımızdır" - Son Dakika
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Muğla Add: "Cumhuriyetimizin Temel Değerleri Günlük Siyasi Hesapların Üzerinde Tutulması Gereken Ortak Mirasımızdır"

12.06.2026 17:48  Güncelleme: 18:18
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Muğla'da Atatürkçü Düşünce Derneği öncülüğünde bir araya gelen siyasi parti, sendika ve kitle örgütleri, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararlarını protesto etti. ADD İl Başkanı Cahit Yaka, kararın demokrasi kültürüne ve Cumhuriyet'in kurumsal birikimine zarar verdiğini savundu.

(MUĞLA) - Muğla'da Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) öncülüğünde bir araya gelen siyasi parti, sendika ve kitle örgütleri temsilcileri, Sınırsızlık Meydanı'nda ortak basın açıklaması yaptı. CHP'ye yönelik mutlak butlan kararlarına tepki gösterilen açıklamada, "Cumhuriyetimizin temel değerleri, hukuk devleti ilkesi ve demokratik kazanımlarımız; günlük siyasi hesapların üzerinde tutulması gereken ortak mirasımızdır" denildi.

Sınırsızlık Meydanı'nda düzenlenen kitlesel basın açıklamasına ADD Muğla İl ve ilçe başkanları ile üyeleri, 29 Ekim Kadın Platformu, Tüm Emeklilerin Sendikası, Eğitim Sen, Belediye-İş Sendikası, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, CHP, SOL Parti ve Zafer Partisi'nin ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kurumlar adına ortak açıklamayı okuyan ADD Muğla İl Başkanı Cahit Yaka, mutlak butlan kararlarının hukuki bir olgu olmaktan ziyade, demokrasi kültürüne ve Cumhuriyet'in kurumsal birikimine zarar veren siyasi bir hamle olduğunu savundu. Yaka, şunları söyledi:

"Demokratik toplumlarda meşruiyetin kaynağı halkın iradesidir. Bu iradenin çeşitli yol ve yöntemlerle tartışmalı hale getirilmesi, kurumların işleyişinin geriye dönük müdahalelerle şekillendirilmeye çalışılması hukuk güvenliğini zedelemektedir. Söz konusu kararın, siyasi sonuçları itibarıyla demokratik süreçlere bir müdahale niteliği taşıdığı açıktır. Hukukun, siyasi mücadelelerin aracı haline getirilmesi; adalet duygusunu yaralayan, toplumsal kutuplaşmayı artıran ve kurumlara güveni aşındıran bir sonuç doğurmaktadır."

Kararın Anayasa'da, hukukta ve toplum vicdanında karşılığı olmadığını belirten Yaka, meselenin sadece bir partinin iç işi değil, tüm ülkenin geleceğini ilgilendiren anti-demokratik bir uygulama olduğunu vurguladı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hizb-i İslami Partisi, Demokrasi, 3. Sayfa, Politika, Sendika, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla Add: 'Cumhuriyetimizin Temel Değerleri Günlük Siyasi Hesapların Üzerinde Tutulması Gereken Ortak Mirasımızdır' - Son Dakika

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