Başkan Aras: "Sizlerin eleştirileri bizim yol göstericimiz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla il genelinde görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yoğun katılımın gerçekleştiği buluşmada Aras, hem gazetecilerin gününü kutladı, hem de Muğla'nın dört bir yanındaki yatırım hamlelerini anlattı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle düzenlenen organizasyonda Muğla'nın yerel basın temsilcileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ev sahipliğinde buluştu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen toplantıda, yerel yönetim ve medya arasındaki güçlü bağa vurgu yapıldı.

Toplantıda Muğla genelinde yürütülen projelere dair kapsamlı bilgiler paylaşan Başkan Ahmet Aras, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Meclisi üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen yoğun programdan bahsetti.

Başkan Aras, Ortaca, Dalaman, Seydikemer, Fethiye ve Ula ilçelerinde temeli atılan ve açılışı yapılan projelerin müjdesini verirken, saha çalışmalarının Marmaris, Yatağan, Milas ve Bodrum duraklarıyla devam edeceğini belirtti.

Gazetecilik mesleğinin toplumsal önemine değinen Başkan Aras, basının özgür ve yapıcı eleştirilerinin kendileri için birer rehber niteliği taşıdığını ifade etti.

Aras konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Muğla için hepimiz bir bütünün parçalarıyız. Sizler kamuoyunun sesi olarak kendi alanınızda, bizler ise yerel yönetim olarak sorumluluk sahamızda Muğla için çalışıyoruz. Basın mensuplarımızın yönlendirmeleri, önerileri ve hatta eleştirileri bizim için çok kıymetli. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutluyorum"

Program, çekilen hatıra fotoğrafları ve karşılıklı görüş alışverişlerinin ardından sona erdi.