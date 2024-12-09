Muğla'da CBS Tabanlı Bina Performans Puanlama Programı Tamamlandı - Son Dakika
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Muğla'da CBS Tabanlı Bina Performans Puanlama Programı Tamamlandı

Muğla\'da CBS Tabanlı Bina Performans Puanlama Programı Tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen 1. Kademe Tarama Programı ile 207 yapının deprem dayanıklılığı değerlendirildi. Düşük puan alan binalar, detaylı performans analizine tabi tutulacak.

09.12.2024 15:36  Güncelleme: 15:37
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Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen CBS tabanlı 1. Kademe Tarama Programı ile belediyeye ait binaların performans puanlaması 5 ilçede tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü işbirliğinde gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyesine ait yapıların CBS tabanlı 1. kademe tarama programı ile performans puanlaması 5 ilçede 207 yapıda tamamlandı.

2024 Temmuz ayında Menteşe ilçesinde başlayan çalışmalar Ula, Ortaca, Datça ve Marmaris ilçelerinde devam etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait Menteşe'de 98, Datça'da 17, Marmaris'te 30, Ortaca'da 39, Ula'da ise 23 yapı olmak üzere 207 yapının incelemesi tamamlandı ve risk öncelikleri belirlendi.

Yapılan çalışmalar sonrasında düşük puan alan yapılar performans analizine tabi tutulacak. Bu analizler sayesinde, binaların depreme karşı dayanıklılık seviyeleri belirlenecek. Düşük puan alan binalar, daha detaylı bir performans analizine tabi tutulacak. Bu analizler, binaların deprem anında nasıl bir tepki vereceğini, yapısal olarak hangi zayıflıklara sahip olduğunu ve hangi alanlarda güçlendirme çalışmaları yapılması gerektiğini gösterecek. Analizler sonucunda elde edilen veriler, binaların depreme karşı ne kadar dayanıklı olduğunu net bir şekilde gösterecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü ile ortaklaşa gerçekleştirilen çalışmalar aralık vermeden kalan 8 ilçede de devam ediyor. Çalışmalar kapsamında elde edilen veriler tamamlanıp 2. Kademe Değerlendirme yöntemine geçişte hazır hale getirilmiş olacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da CBS Tabanlı Bina Performans Puanlama Programı Tamamlandı - Son Dakika

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