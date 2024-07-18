Muğla'da Cennet Koy'da Kıyı Koruma Yapıları Projesi İçin ÇED Süreci Başlatıldı - Son Dakika
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Muğla'da Cennet Koy'da Kıyı Koruma Yapıları Projesi İçin ÇED Süreci Başlatıldı

Muğla\'da Cennet Koy\'da Kıyı Koruma Yapıları Projesi İçin ÇED Süreci Başlatıldı

Muğla'nın Bodrum İlçesinde bulunan Cennet Koy'da Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından planlanan Kıyı Koruma Yapıları (Batık Dalgakıran) projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı. Proje, önemli doğa alanı içerisinde yer almakta olup, toplam yatırım bedeli 65 milyon 247 bin 243,72 TL olarak öngörülmektedir.

18.07.2024 12:16
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ESMA TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Bodrum İlçesinde bulunan Cennet Koy'da Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından planlanan Kıyı Koruma Yapıları (Batık Dalgakıran) projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı.

Bodrum'a bağlı Gölköy Mahallesi'ndeki Cennet Koyu'nda koruma altında olan 678 bin metrekarelik arazide Cengiz İnşaat'ın yapmak istediği tesis için kapasite artış projesine 'ÇED gerekli değildir' kararı verilmişti. Şimdi de Cengiz İnşaat'ın Cennet Koy'da 305 ada 1 parsel ile 306 ada 1 parsel önü kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında, yapmayı planlandığı Kıyı Koruma Yapıları (Batık Dalgakıran) projesi için 17 Temmuz'da ÇED süreci başlatıldı.

Önemli doğa alanı içerisinde

ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre planlama alanı; Aydın- Muğla- Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında N18 paftasında yer alıyor ve "Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi/Turizm Merkezi" ile "Önemli Doğa Alanı" gösteriminde bulunuyor.

Yatırım bedeli 65 milyon 247 bin 243,72 TL

Projenin toplam yatırım bedelinin; etüt, plan, proje vb. giderleri ile mülkiyet giderleri (ön izin sözleşme bedeli ile 2. yıl ön izin bedeli toplamı) de dahil edilerek 65 milyon 247 bin 243,72 TL olacağı öngörüldü.

Akdeniz foku yaşam alanı içerisinde yer alıyor

Proje alanı; Aydın- Muğla İlleri 1/50.000 Ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları Planında, "3. Bodrum- Güney Milas Bölgesi" paftasında yer almakta olup planda Akdeniz Foku Yaşam Alanı içerisinde yer alıyor. Parsellerin kıyı kesiminde, Akdeniz Foku üreme ve dinlenme için kullandığı herhangi bir kıyı mağarası bulunmuyor. Turizm konaklama tesisinin planladığı parseller, eğimli bir topografya üzerinde yer alıyor. Parsellerin kıyı tarafı, kıyı kenar çizgisinden kıyı çizgisine doğru, kayalıktan oluşan eğimli bir arazi yapısına sahip. Bu arazi yapısı, kıyılarda düzenleme yapılmadan kıyının kullanımına izin vermediği için sahil kesiminden ve denizden yararlanmak, etkin rüzgarlardan korunmak, kıyı erozyonunu ve kıyı tahribatını önlemek amacıyla kıyı koruma yapıları olarak batık dalgakıranlar planlandı.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Muğla'da Cennet Koy'da Kıyı Koruma Yapıları Projesi İçin ÇED Süreci Başlatıldı - Son Dakika
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