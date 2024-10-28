Muğla'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Son Dakika
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Muğla'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Muğla\'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

28.10.2024 16:43  Güncelleme: 16:45
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Kutlamalar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına, Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Muğla Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini vurgulamak amacıyla Muğla Valisi İdris Akbıyık, Anıt Şeref Defteri'ne duygu ve düşüncelerini yazdı. Vali Akbıyık, Cumhuriyet'in Türkiye için sadece bir yönetim biçimi değil, milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en yüce ifadesi olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin 101. yılını kutladığımız bu anlamlı günde, milletçe birlik ve beraberlik için huzurunuzdayız. Cumhuriyet, bağımsızlık ve özgürlük arzusunun yüce bir ifadesidir. Bugün bizler, bu topraklarda özgürce yaşıyorsak, bayrağımız gururla dalgalanıyorsa, bu Cumhuriyet'in bizlere sunduğu değerler sayesindedir. Büyük bir gururla ilk asrını geride bıraktığımız Cumhuriyet, gelecek nesillerin teminatıdır. Bizler, son nefesimize kadar emanetlerinizi koruyacağımıza, ülkemizi dünyada hak ettiği konuma getirmek için daha çok çalışacağımıza söz veriyoruz" ifadesi kullanıldı.

Törene; Muğla Valisi İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, MSKÜ Rektörü Turhan Kaçar, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, gazi ve şehit aileleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Son Dakika

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