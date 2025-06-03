Muğla'da Deprem Panik Atakla Genç Kızın Ölümüne Neden Oldu - Son Dakika
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Muğla'da Deprem Panik Atakla Genç Kızın Ölümüne Neden Oldu

Muğla\'da Deprem Panik Atakla Genç Kızın Ölümüne Neden Oldu
03.06.2025 12:57  Güncelleme: 12:59
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen deprem sonrası panik atak geçiren 14 yaşındaki Afra Nur Günlü, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Cenazesi, çok sayıda katılımcının yer aldığı bir törenle defnedildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen ve Fethiye'de de şiddetli şekilde hissedilen deprem sonrası yaşanan panik, acı bir kayıpla sonuçlandı. Çamköy Ortaokulu 8-D sınıfı öğrencisi 14 yaşındaki Afra Nur Günlü, geçirdiği panik atak sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kız, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Deprem, dün gece saat 02.17'de meydana geldi. Sarsıntıyla birlikte ailesiyle birlikte Fethiye Çamköy Mahallesi'ndeki evinde uyanan Afra Nur, panikle yataktan fırladı. Kısa bir süre sonra yeniden yatağına uzanan genç kızın durumunu fark eden ailesi, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan ekipler, Afranur'u özel bir hastaneye sevk etti. Afranur burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakın zamanda LGS sınavına başvurduğu öğrenilen Afra Nur'un ani ölümü Fethiye'de derin bir üzüntü oluşturdu. Genç kızın cenazesi Eldirek Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, okul arkadaşları, öğretmenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Sahada tüm ekiplerimiz görev başında"

Cenaze sonrası açıklama yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Ülkemize, tüm Muğla'mıza büyük geçmiş olsun. 5.8 şiddetinde Marmaris merkezli olmak üzere tüm Muğla'mız ve bölge illerde hissedilen bir deprem yaşandı. 14 yaşındaki bir kızımızın cenazesini defnettik. Muğla'mıza, milletimize, Fethiye'mize ve aileye baş sağlığı diliyorum, kızımızın mekanı cennet olsun inşallah. Depremden toplam 75 vatandaşımız etkilendi fakat genel olarak durumları ağır değil. Sadece bir vatandaşımızın kafa travması var, onun durumu biraz ciddi. Hastanede şu an kalan 4 vatandaşımız var. Yapılarda bir yıkım söz konusu değil sadece birkaç yapıda çatlaklar var. Durum bundan ibaret. Tüm birimlerimiz, AFAD, Emniyet Müdürlüğümüz, Jandarma personelimiz, sağlık çalışanlarımız, doktor ve tüm personel, ilgili belediye personeli hepsi alanda. Tespit çalışmaları yapılıyor. Allah beterinden korusun. Marmaris'e geçip yaralılarımızı ziyaret edip, genel durum değerlendirmesi yapacağız. Tabi Afra Nur 8. sınıftaydı. Aileye de Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün psikologları tarafından psiko sosyal destek verilmektedir. Başımız sağ olsun. Allah bir daha ülkemizde böyle felaketler yaşatmasın" dedi.

"Muğla'mız ve çevre illerimiz ucuz atlattı"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bizzat benim de hissettiğim, gerçekten çok güçlü bir deprem oldu. Merkez üssü Marmaris olan bu deprem nedeniyle, öncelikle ilimize ve çevre illere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ne yazık ki bu depremde, çok talihsiz bir şekilde 14 yaşındaki evladımızı, kızımızı kaybettik. Biraz önce onu sonsuzluğa uğurladık, defnettik. Şimdiden ailesine, yakınlarına, Fethiye'mize ve Muğla'mıza başsağlığı diliyorum. Allah sabırlar versin. Az önce Valimiz de açıkladı; toplamda 75 vatandaşımız depremden etkilendi. Dört vatandaşımız yaralı, bunlardan birinin durumu ne yazık ki biraz ciddi. Bunun dışında herhangi bir yıkım yaşanmadı. Bazı küçük hasarlı binalarımız olsa da genel olarak Muğla'mız ve çevre illerimiz bu büyük afeti ucuz atlattı diyebiliriz. Afet Koordinasyon Merkezimiz ve Afet Acil Durum Daire Başkanlığımız, tüm gece boyunca sahadaydı. Mahallelerimizden, ilçelerimizden gelen bilgileri anlık olarak takip ettik, sabaha kadar gelişmeleri izledik. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ben tekrar, küçük Afranur kızımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Fethiye'mize, bölgemize ve ülkemize geçmiş olsun. Allah hepimizi korusun" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Deprem Panik Atakla Genç Kızın Ölümüne Neden Oldu - Son Dakika

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