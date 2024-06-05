Muğla'da Dünya Çevre Günü coşkuyla kutlandı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından tören düzenlendi.

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Polat, Atatürk büstüne çelenk koymasının ardından yaptığı konuşmada, Dünya Çevre Günü'nün önemine vurgu yaptı. Polat, "1972 yılında İsviçre'nin Stockholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan bir kararla 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmiştir. İklim değişikliği, hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve plansız kentleşme gibi faktörler, doğanın dengesini bozarak insanlığın geleceğini tehdit etmektedir" dedi.

Ömer Polat, Türkiye'de 5 Haziran'ın yer aldığı haftanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genelgesi ile Türkiye Çevre Haftası olarak kutlandığını belirtti. Bu yıl 'hepimizin bir dünyası var' temasıyla etkinliklerin düzenlendiğini ifade eden Polat, çevre korunması ve çevre kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla toplumun her kesiminden bilinçli katılımın sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Polat, ayrıca Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan ve küresel olarak benimsenen 'Sıfır Atık' projesinin önemine değinerek, "İlimizde de atık su arıtma tesisleri kurarak çevreci yaklaşımlar gösteren tesislere enerji teşvikleri verilmektedir. Çevre bilincini artırarak çevre koruma konusunda gerekli bilginin sağlanması için faaliyetlerde bulunmaktayız" diye konuştu.

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Polat konuşmasının sonunda, "Tüm dünya insanlarının 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor ve herkesi çevreye karşı daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Çevre bize miras değil, emanettir" diyerek çevre bilincinin önemine dikkat çekti.

Bu anlamlı günde çevre koruma ve bilinçlendirme faaliyetlerine katılan tüm kurum ve katılımcılar, geleceğin daha sürdürülebilir bir dünya olabilmesi için birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

Törende, Muğla Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri katılımcılara müzik ziyafeti verdi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - MUĞLA