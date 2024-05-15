Muğla\'da Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları başladı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları ve Gençlik Haftası etkinlikleri, Atatürk büstüne çelenk sunma töreni ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Atatürk büstüne çelenk sunulması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Törenin ardından Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ve milli sporcular, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti. Sporcular, Vali Akbıyık ile tanışarak branşları hakkında bilgi verdi.

Törene, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. - MUĞLA