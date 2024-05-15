Muğla'da Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla'da Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları başladı

Muğla\'da Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları başladı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları ve Gençlik Haftası etkinlikleri, Atatürk büstüne çelenk sunma töreni ile başladı. Törene, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

15.05.2024 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları ve Gençlik Haftası etkinlikleri, Atatürk büstüne çelenk sunma töreni ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Atatürk büstüne çelenk sunulması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Törenin ardından Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ve milli sporcular, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti. Sporcular, Vali Akbıyık ile tanışarak branşları hakkında bilgi verdi.

Törene, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Gençlik Haftası, 19 Mayıs, Menteşe, Gençlik, Muğla, Spor, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
15:40 İstanbul’da metro durağı çıkışında bomba bulundu İstanbul'da metro durağı çıkışında bomba bulundu
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 17:12:15. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'da Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement