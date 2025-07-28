Muğla\'da Güvenlik ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı Yapıldı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında il genelinde yürütülen güvenlik, asayiş ve orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına ilişkin kapsamlı bir toplantı düzenlendi. Toplantıya emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve diğer kamu kurumlarının temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Akbıyık, Muğla'nın huzurlu ve güvenli bir kent olduğunun altını çizerek, bu huzurun daim kılınması adına tüm güvenlik birimlerinin 7/24 esasına göre çalıştığını vurguladı.

Vali Akbıyık, özellikle terörle mücadelede sıfır tolerans politikası uygulandığını belirterek, yasa dışı oluşumlara karşı etkin mücadele yürütüldüğünü aktardı. Kaçakçılıkla mücadelede ise düzenlenen operasyonlarla yasa dışı ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellendiğini söyledi.

Düzensiz göçle mücadeleye de değinen Vali Akbıyık, "Göç İdaresi Başkanlığımız tarafından devreye alınan Mobil Göç araçlarının başarısı nedeniyle, 2 yeni araç daha hizmete alınmış, toplamda 7 araç il genelinde aktif olarak kullanılmaktadır" dedi.

Trafik denetimleri ve motosiklet güvenliği

2025 yılı içinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 1 milyon 308 bin 345 aracın denetlendiğini açıklayan Vali Akbıyık, 208 bin 649 araca ceza uygulandığını, 20 bin 390 aracın trafikten men edildiğini, 4 bin 245 sürücünün ise ehliyetine el konulduğunu belirtti. Motosiklet kullanıcılarına yönelik projeler hakkında da bilgi veren Akbıyık, KASKOM, Kaskın Kapalı Yolun Açık Olsun ve Kask Olsun Canın Sağ Olsun projeleriyle 97 bin 952 kişinin bilgilendirildiğini, 12 bin 311 sürücüye eğitim verildiğini kaydetti. Tarım araçlarına yönelik farkındalık projesi "Evin Sensiz, Tarım Sessiz Kalmasın" kapsamında ise 9 bin 898 sürücüye eğitim verildi.

Uyuşturucuyla ve siber suçlarla etkin mücadele

Vali Akbıyık, uyuşturucuyla mücadelenin en öncelikli konulardan biri olduğunu belirterek, Narko Rehber, Narko Nokta, Narko Kaan, Narko Gençlik ve En İyi Narkotik Polisi Anne projeleri kapsamında binlerce gence ve anneye ulaşıldığını söyledi. Siber suçlarla mücadelede de Siberay ekiplerinin bilgilendirme faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede KADES uygulaması

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi adına KADES uygulamasının tanıtım faaliyetlerine de değinen Vali Akbıyık, "34 etkinlikle 6 bin 843 kadına uygulama tanıtıldı, bin 168 kadının telefonuna KADES uygulaması indirildi. 'Kadına El Kalkamaz' projesi kapsamında 3 bin 352 erkek bilgilendirildi" dedi.

Turistik işletmelere yönelik denetimler

Muğla'nın turizmde güvenli bir destinasyon olarak kalması için yapılan denetimlerden de bahseden Vali Akbıyık, çeşitli ihlaller nedeniyle birçok işletmeye para ve kapatma cezaları uygulandığını belirtti: 47 işletme ve 1 şahsa hanutçuluk cezası, 2 işletmeye kapatma, 10 işletmeye piroteknik madde cezası, 199 işletmeye kaçak veya sahte alkol cezası, 13 masaj salonuna idari para cezası uygulandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ise 2 bin 83 tekne ve yat denetlendi, 123'üne işlem yapıldı.

Orman yangınlarına karşı yoğun tedbir

Vali Akbıyık, orman yangınlarına karşı yürütülen mücadeleye de dikkat çekerek, orman teşkilatı, güvenlik birimleri ve yerel yönetimlerin koordineli çalıştığını söyledi. 2025 yılı itibarıyla Muğla'da 78 orman ve 75 ziraat yangını olmak üzere toplam 153 yangının çıktığını, hepsine hızlı müdahale edildiğini belirtti. Bu kapsamda: 6 bin 380 devriye görevi yapıldı, 30 bin 801 şahıs ve 10 bin 758 araç sorgulandı, 27 kişiye adli işlem uygulandı.

İHA, gözetleme kuleleri ve akıllı sistemlerle ormanların 24 saat gözetlendiğini belirten Vali Akbıyık, camilerden yapılan anonslar ve sosyal medya farkındalık paylaşımlarıyla halkın da sürece dahil edildiğini söyledi.

"Ormanın kahramanlarına teşekkür borçluyuz"

Vali Akbıyık konuşmasını, orman yangınlarıyla mücadelede hayatını kaybeden tüm kahramanları anarak ve mücadelede yer alan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederek sonlandırdı: "Yeşil vatanı korumak için seferber olan orman kahramanlarımız başta olmak üzere, AFAD, jandarma, emniyet, itfaiye teşkilatımız, belediyelerimiz, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, özel sektörümüze, sivil toplum kuruluşlarımıza ve gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA