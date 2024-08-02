Muğla'da Hamas lideri İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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Yerel

Muğla'da Hamas lideri İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

Muğla\'da Hamas lideri İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

Muğla'nın Milas ilçesindeki Yeni Cami'de, Hamas liderleri İsmail Haniye için Cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

02.08.2024 19:19
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Muğla'nın Milas ilçesindeki Yeni Cami'de, Hamas liderleri İsmail Haniye için Cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Murat Çağlar Ayıkol, "Ortadoğuda savaşa müsaade etmeyecek ve barışı egemen kılacağız" dedi.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikasta uğradı. Hamas liderinin öldürülmesi tüm dünyada geniş yankı uyandırırken Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Fethiye'de de gıyabi cenaze namazı kılındı. Yeni Cami'de kılınan cenaze namazının ardından AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Murat Çağlar Ayıkol açıklamalarda bulundu.

Cuma namazının sonrasında AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Murat Çağlar Ayıkol, "Hamas liderinin İran'da şehit edilmesinin ardından gıyabi cenaze namazımızı kıldık. İsrail devleti savaşı tüm Ortadoğu coğrafyasına yayma gayretinde olduğunu gösterdi. Biz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak mazlumların yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Ortadoğuda savaşa müsaade etmeyecek ve barışı egemen kılacağız" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Hamas lideri İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

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