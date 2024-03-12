Muğla'da İstiklal Marşı'nın Kabulü kutlandı - Son Dakika
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Muğla'da İstiklal Marşı'nın Kabulü kutlandı

Muğla Valiliği tarafından düzenlenen törenle, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 103. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı. Tören, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM 15 Temmuz Şehitler Salonu'nda gerçekleştirildi. Programda, İstiklal Marşı'nın okunması ve ödül töreni gibi etkinlikler yer aldı.

12.03.2024 20:33
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Muğla'da İstiklal Marşı'nın Kabulü kutlandı

MUĞLA - Muğla Valiliği tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü 'nün 103.Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Program, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM 15 Temmuz Şehitler Salonu'nda gerçekleştirildi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Menteşe Turgutreis Lisesi Okul Müdürü Muhammet Göktaş okudu. Konuşmanın ardından Muğla ilinde İlkokul, Ortaokul, Liseler arasında düzenlenen İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Günün önem ve anlamını belirten konuşmayı yapan Menteşe Turgutreis Lisesi Okul Müdürü Muhammet Göktaş" Cumhuriyetimizin 100. yılına erişmenin haklı gururunu yaşayan Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdi olarak, Milli Mücadelenin zor şartlarında kaleme aldığı İstiklal Marşı ile bu vatana sevdasını, Türk Milletinin bağımsızlığına olan inancını ve içindeki imanı dile getiren Mehmet Akif Ersoy'u, rahmet ve minnetle yad ediyor, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilişinin, 103. yılını kutlamanın gururunu taşıyorum. İstiklal Marşı'mız alelade mısraların dizildiği, sözde cesaret ve övgü sözlerinin yer aldığı, refah günlerinde hamasetle yazılan şiirlerin aksine, milletimizin onurlu mücadelesini dile getiren, milli bağımsızlığın olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan, Anadolu İstikbalinin Türklerin ve İslam dünyasının var olmasının tek yolunun, direnmek ve savaşmak olduğunu bildiren, Türk ordusuna inanç aşılayan dünyadaki yegane marştır. Mehmet Akif, İstiklal Marşı'mızı Türk ordusuna ithaf ederken "Korkma" sözleriyle dünyayı titreten, işgalcilere karşı duran erlerimizin, mükafatını bağımsızlıkla alacağını hatırlatıyor. Gazilerimize cennet vatanın kurtuluşunu müjdelerken, şehitlerimize ahirette cenneti vaat ediyor. Yurdumuz düşman işgali altındayken Büyük Önder Mustafa Kemal'e inanan, onun safında mücadele eden, "Ya İstiklal, ya Ölüm" parolasıyla hareket eden milli şairimiz, milletimize cesaret vermek ve yüce ordumuzun ulvi duygularını harekete geçirmek adına İstiklal Marşı'mızı yazmıştır" dedi.

Konuşmanın ve ödül törenin ardından Muğla Turgutreis Lisesi Öğrencileri tarafından "Türk'ün Özü Akif'in Sözü" temalı gösteri sergilendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da İstiklal Marşı'nın Kabulü kutlandı - Son Dakika

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