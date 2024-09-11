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Muğla'da keklikler doğaya salındı

Muğla'da keklikler doğaya salındıMUĞLA - Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, doğal yaşamı desteklemek ve ekosistemi güçlendirmek amacıyla Muğla'nın Menteşe ilçesi Göktepe Mahallesi'nde keklik salımı gerçekleştirdi.

Doğal yaşamın korunmasına yönelik etkinlikte, Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ömer Kahraman ile Muğla Şefliği'nden Serhat Şener ve ekip arkadaşları yer aldı. Salım etkinliği, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunması ve avlanmanın düzenlenmesi amacıyla yapıldı. Keklikler, Göktepe'nin doğal yaşam alanlarına bırakılarak popülasyonlarının doğal ortamda güçlenmesi hedeflendi. Aynı zamanda, Göktepe Devlet Avlağı'nın bir yıl boyunca avlanmaya kapalı olacağı açıklandı. Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, doğanın korunması ve yaban hayatının devamlılığı için yürütülen bu tür projelerin Muğla genelinde yaygınlaştırılacağını belirtti.