Muğla\'da Konya ve Karamanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kuruldu

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Muğla'da yaşayan Konya ve Karaman kökenli vatandaşların bir araya geldiği Konya ve Karamanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KON-KOR-DER), 05 Mart 2024 tarihinde kurulan derneğin ilk olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda, geçici yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdüren ve aynı zamanda derneğin kurucu üyelerinden olan Erol Kütahya, yeniden başkan olarak seçildi. Yeni yönetimin belirlenmesinin ardından dernek üyeleri, Muğla'da yaşayan hemşehrilerini bir araya getirerek, şehirde faydalı projeler üretmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Dernek üyeleri, Muğla'nın geçmişte Konya ve Karaman'dan yoğun göç aldığını ve bu göçlerle birlikte şehirde önemli bir kültürel benzeşme yaşandığını belirtti. Dernek çatısı altında daha kalabalık bir topluluk oluşturmayı ve Muğla'ya faydalı olmak adına çeşitli çalışmalar yürütmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Muğla'da yaşayan Konya ve Karaman kökenli vatandaşlar arasında dayanışmayı artırmayı hedefleyen KON-KOR-DER, bu çalışmalarıyla şehirde hem kültürel hem de sosyal anlamda katkı sağlamayı amaçlıyor. - MUĞLA