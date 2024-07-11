Muğla'da Orman ve Ziraat Yangınları Devam Ediyor - Son Dakika
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Muğla'da Orman ve Ziraat Yangınları Devam Ediyor

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla'da 2024 yılında meydana gelen orman ve ziraat yangınlarının sayısını açıkladı. Ayrıca, Bodrum'da çıkan yangında 60 hektar orman ve 12 hektar ziraat alanının zarar gördüğü belirtildi. Vali Akbıyık, güvenlik konularında yapılan çalışmalar hakkında da bilgilendirme yaptı.

11.07.2024 19:10
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(MUĞLA) - Muğla Valisi İdris Akbıyık,2024 yılında Muğla'da 102 orman, 76 da ziraat yangınının meydana geldiğini, geçtiğimiz gün Bodrum'da çıkan yangında ise 60 hektar orman, 12 hektar da ziraat alanının zarar gördüğünü açıkladı.

Muğla Valisiİdris Akbıyık, basın mensuplarıyla bir araya gelerek asayiş ve güvenlik konularında son iki ayda yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Toplantıda İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar ve İl Göç İdaresi Müdür V. Cihad Gezen hazır bulundu.

Valilik 75. Yıl Toplantı salonunda düzenlenen Muğla'nın Huzuru toplantısının açılışında konuşan Vali Dr. İdris Akbıyık, şunları söyledi:

"Bu toplantıdaki amacımız, kamuoyunu, halkı, sizleri bizler aracılığıyla doğru bilgilendirmek ya da yanlış sonuçlara yol açmamak. Şu anda Mayıs ve Haziran aylarının verilerini paylaşacağız. Yaz olması hasebiyle sıcakların artması sebebiyle yoğun orman yangınlarımız oluyor. Orman Bölge Müdürlüğümüz, AFAD'ımız, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, Muğla'nın huzuru için Türkiye'nin huzuru için tüm imkanlarını seferber ederek, canla başla çalışıyorlar.

"Muğla, önemli bir ilimiz"

Ülkemizin her köşesi çok güzel, çok önemli, çok kritik ama Muğla hakikaten önemli bir ilimiz. Son zamanlarda ilimizde ve ülkemizde dolandırıcılık olayları çok arttı. Orman yangınları konusunda bu sene diğer yıllara göre daha kurak geçiyor, hava sıcaklıkları yüksek, maalesef orman yangınlarını doğuruyor. Geçmişte acı yangınlar yaşadık. Bütün imkanlarımızla müdahale ediyoruz. 2024 yılında Muğla'da 102'si orman, 76 da ziraat yangını meydana geldi. En büyüğü geçtiğimiz gün Bodrum'da olan yangındı. Bodrum'daki yangında 60 hektar orman, 12 hektar da ziraat alanı zarar gördü."

Daha sonra İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından asayiş ve güvenlik konularında 2024 yılı Mayıs ve Haziran aylarında yürütülen çalışmalar ile ilgili Albay Selahattin Kınık tarafından sunum yapıldı. Sunumda şu bilgiler yer aldı:

Kınık, Terör Örgütlerine yönelik güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar hakkında verdiği bilgilerin yanı sıra, "Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığına yönelik ise 187 operasyon düzenlediğini, bu operasyonlar sonucunda 203 organizatör yakalandığını, bunların 119'unun tutuklandığını belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Orman ve Ziraat Yangınları Devam Ediyor - Son Dakika

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