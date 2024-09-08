Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Geniş Video İzle

Muğla'nın Menteşe ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale çalışmaları ikinci günde de devam ediyor. Yangınla mücadele için 6 uçak, 15 helikopter, 2 deniz aracı, 158 iş makinesi ve diğer araçlar ile 823 personel görevlendirildi.

08.09.2024 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ESMA TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları ikinci günde de devam ediyor.

Menteşe'ye bağlı Sarnıç Mahallesi'nde sarp arazide bulunan ormanlık alanda 7 Eylül Cumartesi günü saat 12.50 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan ve üç farklı noktada devam eden yangına müdahaleler gece boyunca sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları kanyon içinde karadan ulaşımın zor olduğu noktalara müdahale etmeye başladı.

Yangın söndürme ekipleri, gece boyunca alevlerle mücadele etti. Alevlerin yok ettiği arı kovanları ve yangından zarar gören bağ evinin durumu ise gün ağarınca daha net ortaya çıktı. Muğla Valisi İdris Akbıyık ise sosyal medya hesabı üzerinden, "İlimiz Menteşe ilçesinde devam eden orman yangınına 6 uçak, 15 helikopter, 2 deniz aracı, 158 iş makinesi ve diğer araç, 137 arazöz-su tankeri ve 823 personel ile aralıksız müdahale edilmektedir. Yeşil vatan için cansiperane mücadelemiz son alev sönene kadar devam edecek" açıklamasını yaptı.

Yangınla mücadelenin sürdüğü bölgede alevlerin kontrol altına alınması için yapılan çalışmaların ilerleyen saatlerde sonuç vermesi bekleniyor.

Muğla\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
Kaynak: ANKA

Orman Yangını, Helikopter, Menteşe, Güncel, Yerel, Dünya, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
22:58 Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META’dan verileri istedi Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META'dan verileri istedi
22:32 Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç Narin’in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda
22:16 Diyarbakır’da halk Narin için sokağa döküldü Diyarbakır'da halk Narin için sokağa döküldü
21:19 Kahreden detay ’’Narin’in Elif Ba’sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı’’ Kahreden detay! ''Narin'in Elif Ba'sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı''
13:16 Nicole Kidman, ödülünü almadan acı haberi öğrendi Nicole Kidman, ödülünü almadan acı haberi öğrendi
13:04 Narin’in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı Narin'in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı
12:38 Taraftarlar küplere binecek Amartey’in takımdan gitmemek için yaptığı şey akıl alır gibi değil Taraftarlar küplere binecek! Amartey'in takımdan gitmemek için yaptığı şey akıl alır gibi değil
12:01 Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten! Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
11:28 Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti
11:15 Bakan Tunç: Narin’in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir Bakan Tunç: Narin'in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir
10:59 Narin’in cansız bedeni dere yatağında bulundu Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti Narin'in cansız bedeni dere yatağında bulundu! Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti
10:56 Real Madrid’de Arda Güler paniği Real Madrid'de Arda Güler paniği
10:21 Taraftarlar tedirgin Mauro Icardi’den kafaları karıştıran paylaşım Taraftarlar tedirgin! Mauro Icardi'den kafaları karıştıran paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 06:21:23. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement