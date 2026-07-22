Muğla'da "Özgür Özel İletişim Ofisi" Açılıyor

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti kuracaklarını açıklamasının ardından Muğla'nın Menteşe ilçesinde "Özgür Özel İletişim Ofisi" açılacağı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla Muğla İl Başkanlığı'ndaki görevlerinden alınan partililer, yeni bir çalışma ofisi için bina arayışına başladı. CHP Genel Merkezi tarafından Muğla İl Başkanlığı görevine Halil Karahan'ın atanmasıyla hız kazanan çalışmalar sonucunda, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Menteşe Belediyesi'ne yakın noktada bulunan bir daire bulundu. Tadilatı devam eden binanın ilk etapta "Özgür Özel İletişim Ofisi" adıyla faaliyet göstereceği belirtidi.

Öte yandan, CHP Muğla İl Başkanlığı'ndan alınan Nail Kızıl ile diğer yöneticilerin yarın CHP Muğla İl Başkanlığı binası önünden yeni açılacak Özgür Özel İletişim Ofisi'ne "Yeni bir umut, yeni bir yol" sloganıyla yürüyüş düzenleyecekleri duyuruldu.