Muğla'da Sinpaş'ın otel projesi mühürlendi

Yerel

ESMA TURAN

(MUĞLA)- Muğla'nın Marmaris ilçesinde Sinpaş'ın otel projesi inşaatı, "kıyı alanında kaçak dolgu yapıldığı ve inşaat ruhsatının olmaması" nedeniyle belediye tarafından mühürlendi. Firmaya 60 milyon lira idari para cezası kesildi. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Yıllardan beri bu bölgenin insanı imar imar diye inlerken kişiye özel imar, firmaya özel imar yapılması tabii ki çok vicdanı değil. Köylü burada tarlasına kümes yaparken bir hafta, on gün hapis yatıyorsa bu şeyleri hepimizin düşünmesi lazım" dedi.

Marmaris'in İçmeler Mahallesi Kızılkum Mevkiinde Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından yapılan 'Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremülk' projesinin inşaat alanında denize beton dolgu yapıldığı ihbarı üzerine Marmaris Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeler yapıldı. Ekiplerin bölgede yaptıkları incelemede denizin beton dolgu ile doldurulduğu tespit edildi. İnşaat ruhsatının da olmaması nedeniyle de İnşaat mühürlendi ve firmaya 60 milyon liralık idari para cezası kesildi.

"İnşaat ruhsatı olmadığı için mühürlendi"

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, basın toplantısı düzenleyerek konuya ilişkin açıklama yaptı. Ünlü, şunları söyledi:

"Hepinizin de takip ettiği gibi biz geçtiğimiz günlerde Sinpaş'ta inşaat yasağının durdurulması için bir denetime gittik. Gittiğimizde oranın faaliyette olduğunu gördük. Orada karşımıza çıkan tablo ile ilgili bugünden bugüne hesaplamalar yaptık. Proje ile ilgili örtüşüyor mu örtüşmüyor mu uygunluğu nedir ne değildir gibi çalışmalarımızı yaptık. Bugün yaptığımız tespitlerde İçmeler Mahallesi 2518 parsel önü kıyı alanında kaçak ve ruhsatsız 6 bin 520 metreküplük su içi betonu, 469 metreküplük kronman betonu ve 10 bin 867 metreküplük dolgu yapıldığı belirlendi. Söz konusu imalatların projesinin ve inşaat ruhsatının olmadığını nedeniyle yapı tatil zaptı düzenlenerek mühürlendiğini kamuoyuyla paylaşabiliriz ve bu işlem sonucunda da 60 milyon liralık da bir idari para cezası kesildi.

"Firmaya özel imar yapılması vicdani değil"

2194 sayılı İmar Kanunu ve 3621 sayılı kıyı kanununa muhalefet ve aykırılık nedeniyle yapılan bu idari işlemler, ilgili firma tarafından 30 gün içerisinde düzeltilmesi gerekiyor. veya ruhsata bağlanarak yasallaştırılması gerekiyor. Bu olmadığı takdirde 30 gün sonra yıkım kararı alınacak. Alınan Bu karar kendilerine tebliğ edilecek. Ondan sonraki diğer hukuki süreç 60 gün içerisinde, onlar da tabi yargıya bu konuyu itiraz edebilirler. Bu işlemler kanuni olabilir ama vicdani mi ona bakmak lazım. Yıllardan beri bu bölgenin insanı imar imar diye inlerken kişiye özel imar, firmaya özel imar yapılması tabii ki çok vicdanı değil. Belki bunların hepsi hukuki, bundan sonra da başka şeyler yapılacak ama köylü burada tarlasına kümes yaparken bir hafta, on gün hapis yatıyorsa bu şeyleri hepimizin düşünmesi lazım. Bu işlerin nereye gittiğini, sosyal adaletin ne kadar önemli olduğunu, sosyal adaletin sağlanması için kanunlara hepimizin uyması gerektiğini. Bunu da devletin uygulaması gerektiğini. Tabi biz de burada uygulayıcıyız burada. Madem bazı şeyler kuruma özel yapılabiliyorsa halka özel de imarın getirilmesi gerekir."