Muğla'da Turgutreis Anadolu Lisesi çevre bilgi yarışması düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Muğla'da Turgutreis Anadolu Lisesi çevre bilgi yarışması düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla\'da Turgutreis Anadolu Lisesi çevre bilgi yarışması düzenledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Turgutreis Anadolu Lisesi'nin organizasyonuyla 'Tabiat ve Yaşanabilir Çevre' bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmada iklim, enerji, su ve biyoçeşitlilik konuları ele alınarak öğrencilerin çevre farkındalığının artırılması amaçlandı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Muğla Turgutreis Anadolu Lisesi organizasyonuyla "Tabiat ve Yaşanabilir Çevre" bilgi yarışması düzenlendi. Öğrencilerin çevre bilincini artırmayı hedefleyen yarışmada iklim, enerji, su, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir yaşam konuları ele alındı.

COP31 vizyonu ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütünsel yaklaşımı doğrultusunda gerçekleştirilen organizasyonda, öğrencilerin çevre sorunlarına yönelik farkındalıklarının artırılması ve doğal kaynakların korunması konusunda bilinç kazanmaları amaçlandı.

Öğrencilerin bilgi ve birikimlerini ortaya koyduğu yarışma, gençlerin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunmayı hedefledi. İklim değişikliğiyle mücadele, enerji kaynaklarının verimli kullanılması, suyun korunması, biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliği ve çevre dostu yaşam alışkanlıklarının önemine dikkat çekildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, yarışmaya katılan tüm öğrenciler tebrik edilirken, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen öğretmen ve idarecilere teşekkür edildi.

Kaynak: İHA
Milli Eğitim MüdürlüğüAnadolu LisesiTurgutreisEnerjiGüncelEğitimMuğlaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı
Yargıtay’dan ev sahiplerini üzecek karar Tüm masrafları onlar ödeyecek Yargıtay'dan ev sahiplerini üzecek karar! Tüm masrafları onlar ödeyecek
Bu marka sucuk yiyenler dikkat İçerisinde domuz eti tespit edildi Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
İsmail Kartal’ın yerine ilk görüşme yapıldı bile İşte telefon açılan teknik direktör İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör
14 yıllık iktidar sandıkta devrildi Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi 14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi
11:28
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip...
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
11:12
Takım ona emanet İşte Fenerbahçe’nin geçici hocası
Takım ona emanet! İşte Fenerbahçe'nin geçici hocası
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
10:04
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
09:58
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 11:45:06. #.0.2#
SON DAKİKA: Muğla'da Turgutreis Anadolu Lisesi çevre bilgi yarışması düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei