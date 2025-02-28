Muğla'da Üniversite Öğrencilerine Ulaşımda 1 TL Desteği

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencileri için ulaşımda 1 TL uygulamasını, 1 Mart itibarıyla (yarın) il genelinde hayata geçiriyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın seçimden önce öğrencilerin bütçelerine katkı sunmak için söz verdiği üniversite ring sefer ücretinin 1 TL'ye düşürülmesi uygulaması "Öğrenci Abonman Kart" il genelinde genişletiliyor. Bu kapsamda ilçelerdeki üniversite öğrencileri, yarından itibaren Aylık Öğrenci Abonman Kartı ile 60 biniş için 1 TL'den 60 TL ödeyerek şehir içi güzergahlarda ulaşım desteğinden faydalanabilecek.

Abonman indiriminden faydalanabilmek için üniversite öğrencilerinin ikametgah adreslerini Muğla'ya almaları gerekecek. Öğrenciler, yeni elektronik seyahat kartlarını ilçelerde bulunan elektronik seyahat kartı basım ve vize noktalarından temin edebilecek.

Menteşe ilçesinde indirimli olarak faaliyet gösteren yedi MUTTAŞ güzargahında mevcut 1 TL uygulamasına ise devam edilecek.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, uygulamaya ilişkin şunları söyledi:

"Muğla kültür, turizm ve tarım kenti olduğu kadar aynı zamanda üniversite öğrencilerinin de en çok tercih ettiği şehirlerin başında geliyor. Muğlamızı tercih eden, yüksek öğrenimini şehrimizde yapan gençlerimize Büyükşehir olarak destek olmak istedik. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşulları da göz önüne alarak ulaşım hizmetinde 1 TL uygulamamızı başlattık. Şimdi ise bu uygulamayı bütün ilimize yayıyoruz. 1 Mart itibarıyla üniversite öğrencilerimizin bulunduğu ilçelerimizde de bu uygulamayı başlatacağız. Bu sayede hem öğrencilerimizin ulaşım giderlerini önemli ölçüde hafifletmiş olacağız hem de onların eğitim süreçlerine destek vermiş olacağız. Öğrencilerimiz için hayırlı uğurlu olsun."

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Süleyman Özdemir de "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın öğrenci dostu projelerinden biri olan 1 TL uygulamasını il geneline yayarak 1 Mart 2025 tarihinde Abonman Kart uygulamasını hayata geçiriyoruz. İlimizde ikamet eden üniversite öğrencilerimiz ilçelerde kent kart basım noktalarından 60 binişlik abonman kartlarını temin edebilecekler. Her biniş 1 TL'dir. Uygulamada üniversite öğrencilerimizin eğitim öğretim hayatlarını kolaylaştırmak ve maddi destek sağlamak amaçlanmaktadır" diye konuştu.

Uygulamaya ilişkin düşüncelerini belirten üniversite öğrencileri ise şunları söyledi:

-Merve Gedik: "Ulaşımda öğrencilere 1 TL uygulamasından çok memnunuz. Önceden bütçemizi zorladığı için çok fazla seyahat edemiyorduk. Artık istediğimiz zaman gidip gelebiliyoruz. Erken saatlerdeki derslerimize yetişemeyeceğimiz için ring kullanıyoruz. Ring ücretlerinin 1 TL olmasıyla daha rahat gidip gelebiliyoruz. Artık derslere geç kalmıyoruz. Büyükşehir Belediyesinin üniversite öğrencileri için dağıttığı çorba ikramından da yararlanıyoruz. Büyükşehir Belediyesinin üniversite öğrencilerine desteği için teşekkür ederim."

-Beyzanur Dere: "Uygulamadan çok memnunun çünkü kampüse yetişemediğimiz zamanlarda otobüsleri kullanıyoruz. Özellikle sınav haftasında kütüphaneye gidiş gelişlerimizde rahatladık. Üniversite öğrencilerine desteği için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teşekkür ederim."

-Tuana Yağmur İrep: "Herkesin maddi durumu bazı şeyleri karşılayamıyor. Ulaşım 1 TL uygulamasıyla artık otobüsü çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Öğrenciler olarak bu konuda çok memnunuz."

-Sudenaz Bekiroğlu: "Ben Seydikemer'de okuyorum. İl merkezinde ulaşım 1 TL'ye düşürülmüştü ama ilçelerde yapılmamıştı. Bu konuda talebimizde vardı. Bazen maddi imkanlarımız el vermiyor. Öğrenciler olarak bu uygulama için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz."

-Bahar Şadoğlu: "Bu uygulama hayata geçirileceği için mutluyuz. Her gün okula gidip gelmek bütçemizi zorladığı için zor oluyor. Öğrenciler açısından bu uygulama çok iyi oldu. Bir yemek bile yesek zorlanıyoruz. Bu uygulama ekonomik açıdan bizi rahatlatacak."