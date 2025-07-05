Muğla\'da Yeni Spor Yatırımları

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğinde Muğla'da spor altyapısını güçlendirecek yeni yatırımlar hayata geçiriliyor. Bu kapsamda üç önemli proje için protokol imzalandı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ile Spor Toto Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Ayvazoğlu arasında imzalanan protokolle; Menteşe Atatürk Spor Kompleksi'ne yeni spor salonu yapılması, Marmaris Beldibi Futbol Sahası'nın yenilenmesi, Bodrum Turgutreis Mahallesi'ne sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapılması planlandı. Muğla'nın spor altyapısını geliştirmeye yönelik bu yatırımların protokol imza törenine Muğla Milletvekilleri, Gençlik ve Spor Muğla İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş da katıldı.

Vali Dr. İdris Akbıyık, Muğla'da gençlerin ve sporcuların daha modern, erişilebilir ve çok amaçlı tesislere kavuşmasının büyük önem taşıdığını belirterek, projelerin en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacağını ifade etti. - MUĞLA