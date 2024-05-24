Muğla'da zincirleme kaza - Son Dakika
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Muğla'da zincirleme kaza

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Muğla-Aydın karayolu Menteşe Akçaova mevkiinde meydana gelen zincirleme kazada 4 araç karıştı. Yaralıların çoğu ayakta tedavi edildi. Kazada önde yer alan araçlar az hasarlı atlatırken, arkada yer alan araçlarda hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda 112 Ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan birisi hastaneye sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

24.05.2024 09:36
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Muğla'da zincirleme kaza

MUĞLA - Muğla- Aydın karayolu Menteşe Akçaova mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen ve 4 aracın karıştığı kazada yaralıların çoğu ayakta tedavi edildi.

Yatağan-Menteşe karayolu Akça Mahallesi önünde ışıklara 15 metre kala 48 R 0057, 48 ADS 729, 48 ARF 640 ve 48 ADM 608 plakalı araçlar arka arkaya kazaya karıştı. Kazada önde yer alan 48 R 0057 ve 48 ADS 729 plakalı araçlar az hasarlı atlatırken, arkada yer alan iki araçta hasar oluştu.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda bulunanlardan büyük bölümü ambulanslarda tedbir amaçlı kontrolden geçirilirken, yaralılardan birisi ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla\'da zincirleme kaza
Kaynak: İHA

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