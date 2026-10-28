Muğla'daki hastanede tahta kurusu tartışması sürüyor, başhekim iddiaları reddetti - Son Dakika
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Muğla'daki hastanede tahta kurusu tartışması sürüyor, başhekim iddiaları reddetti

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Muğla\'daki hastanede tahta kurusu tartışması sürüyor, başhekim iddiaları reddetti
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Muğla\'daki hastanede tahta kurusu tartışması sürüyor, başhekim iddiaları reddetti
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Demokratik Sağlık-Sen Anadolu Şube Başkanı Abdullah Gül, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tahta kurusu sorununun sürdüğünü ve bazı hasta odalarının kapatıldığını öne sürdü. Başhekim Prof. Dr. Ethem Acar ise ciddi sorun olmadığını ve servis kapatılmadığını savundu.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Demokratik Sağlık-Sen Anadolu Şube Başkanı Abdullah Gül, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tahta kurusu sorununun devam ettiğini öne sürerek, bazı hasta odalarının kapatıldığını ve sağlık çalışanlarının evlerine tahta kurusu taşıma endişesi yaşadığını belirtti. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ethem Acar ise, "Şu anda tahta kurusu ile ilgili ciddi problemimiz yok. Toplum sağlığını, hastaların tedavisi almasını geciktirecek herhangi bir şeyimiz yok, servis kapatmamız yok" dedi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tahta kurusu sorununun çözüme kavuşturulamadığı iddiası gündeme geldi. Hastane önünde açıklamalarda bulunan Demokratik Sağlık-Sen Anadolu Şube Başkanı Abdullah Gül şunları söyledi:

"Hastalar yatak beklerken odalar kapatılıyor, sağlık çalışanları evlerine tahta kurusu taşıma korkusuyla yaşıyor. Bu tablo kabul edilemez. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir türlü çözüme kavuşturulamayan tahta kurusu sorunu, hem hastalarımızı hem de sağlık çalışanlarımızı mağdur etmeye devam ediyor. Hastalarımızın şifa bulmak için başvurduğu, sağlık çalışanlarımızın insan hayatını kurtarmak için görev yaptığı bir hastanede tahta kurusu sorununun hala çözülememiş olması ciddi endişe kaynağıdır. Sahadan gelen şikayetlerde, tahta kurusu nedeniyle her gün hasta odalarının kapanması, acil serviste tedavi olmak için yatak bekleyen hastalarımızın mağduriyetini her geçen gün daha da büyütmektedir. Acil serviste hastalar yatak beklerken, tahta kurusu nedeniyle yeni hasta odalarının devre dışı kalması nasıl açıklanacaktır?

Hastaneler, hijyenin ve hasta güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması gereken sağlık kuruluşlarıdır. Her gün görevini fedakarca yerine getiren sağlık emekçilerimiz, mesai sonrasında da evlerine bu zararlıları taşıma endişesiyle yaşamak zorunda bırakılmamalıdır. Çalışanlarımızın ailelerini de etkileyebilecek bu kaygının sürekli hale gelmesi kabul edilemez."

HASTANE BAŞKEHİMİNDEN AÇIKLAMA

İddialara ilişkin hastane Başhekimi Prof. Dr. Ethem Acar ise ANKA Haber Ajansı'na şu açıklamayı yaptı:

"Tahta kurusuyla ilgili bu hastanenin problemi vardı ama şu an zaten düzenli ilaçlama yapılıyor. Bir hasta mağduriyeti yok. Şu anda bizim tahta kurusu ile ilgili ciddi problemimiz yok. Temizliğini, bakımını yaptırıyoruz. Şikayet olduğu zaman onun bakımı da yapılıyor. Şu anda toplum sağlığını, hastaların tedavisini almasını geciktirecek herhangi bir şeyimiz yok, servis kapatmamız yok."

Kaynak: ANKA
Eğitim ve Araştırma HastanesiAbdullah GülGüncelSağlıkMuğlaYerelSon Dakika

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