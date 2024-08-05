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Muğla'dan 4 arama kurtarma üyesi, üç yıldızlı ağır akreditasyon sertifikası aldı

MUĞLA - Türkiye-SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneğinin Muğla'nın Marmaris ilçesinde üç, Bodrum'da bir olmak üzere toplam 4 üyesi, AFAD tarafından verilen üç yıldızlı ağır akreditasyonu başarıyla tamamladı. Dernek üyeleri, ağır akreditasyon sertifikası ile ulusal ve uluslararası kurtarma faaliyetlerine katılım sağlayarak hayat kurtarmaya devam edecekleri için gururlu olduklarını belirtti.

Afetlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla gönüllük esasına dayalı sosyal toplum kuruluşlarından biri olan SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği, düzenli olarak tatbikat ve eğitimlere katılmaya devam ediyor. AFAD tarafından düzenlenen eğitim sonu sınavlarında ağır akreditasyon, yani Türkiye'deki en üst seviye olan 3 yıldız sertifikasını alan 120 SAR üyesinden üçü Marmaris'te yaşayan Erdal Yaşar, Ferhat Üzüm ve İsmet Cem Meşhur oldu.

1 yıldır SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneğinin üyesi olan ve Muğla il temsilciliği Akreditasyon Ekip Lideri Buket Böce, ekip arkadaşlarının 3 yıldızlı bu ağır akreditasyon sertifikasını almalarının büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Biz de onların peşlerinden gidiyoruz. Tek yıldız, 2 yıldız ve 3 yıldız olmak üzere bu yolda emin adımlarla ilerleyeceğiz. SAR Arama Kurtarma ekibinde kadın olmak gerçekten çok gurur verici. Çok büyük bir oranımız var. Fakat bir afet anında veya acil bir durumda kadın veya erkek olmak gibi bir ayrım olmuyor. Afetzede olarak da, arama kurtarma olarak da böyle durumlarda acil durumlarda cinsiyet farkı gözetilmediği için çok rahatlıkla, çok iyi bir koordinasyon ve disiplinle hep birlikte çalışıyoruz. Arama kurtarma, eğitim süreçlerimizde de çok zorlu süreçlerden geçiyoruz. İp eğitimleri, teknik arama kurtarma ve sismik akustik cihazlarla dinleme gibi çeşitli alanlarda profesyonelleşiyoruz" dedi. Böce, ekip üyelerinin farklı alanlarda uzmanlaştığını ve bu profesyonelliği paylaşarak başarılı operasyonlar gerçekleştirdiklerini vurguladı.

'Vatana millete hayırlı olsun, gururumuz çok fazla'

SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği Muğla il temsilcisi ve AFAD eğitmeni ağır akreditasyon sertifikası almaya hak kazanan Erdal Yaşar, akreditasyon sürecinin zorluğunu ve elde edilen başarının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getirerek, vatana millete hayırlı olmasını dilediğini belirtti. Yaşar, "Ağır akreditasyon süreci, zorlu eğitim ve tatbikatların ardından başarıyla tamamlandı. Türkiye genelindeki 10 temsilciliğimizle birlikte Muğla Temsilciliği olarak da farklı seviyelerde akreditasyon süreçlerimizi hızla tamamlıyoruz. Muğla, Marmaris'te ikamet eden İsmet Cem Meşhur, Ferhat Üzüm ve ben Erdal Yaşar. Bir de Bodrum'da bir arkadaşımız var o da Mert Başarır. Bu dört kişi Muğla genelinde ağır akreditasyon sertifikasını almış ve hak kazanmış kişiler olarak buradayız. Ulusal ve uluslararası birçok operasyona katılabilecek yeterlilikte insanların bir araya geldiği bir oluşum aslında bu. Yaklaşık 120 kişi bu ağır akreditasyonu almaya hak kazandı ve dediğim gibi yeterli teçhizat, yeterli lojistik gücümüz bunları hep birlikte sağlamış bulunuyoruz. Sadece AFAD'dan değil, mesela Orman Genel Müdürlüğü de buna dahil. Çünkü bir yangın durumunda ekiplerimiz teyakkuz halinde. Hemen kendi iç yapımızda haberleşerek ve kendi ekibimizi hazırlayarak intikal sürecine başlamış oluyoruz" dedi. Yaşar, AFAD ve Orman Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde olduklarını ve yangın durumlarında ekiplerinin sürekli teyakkuzda olduğunu ekledi.

'Muğla gibi kritik bir bölgede 4 kişinin 3. seviye ağır akredite olması önemli bir nokta'

SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneğinin İstanbul Temsilci Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Tunç Çokkeser, Marmaris'e gelip ziyaret ettiği dernek üyelerini tebrik ettiğini ifade ederek, "Kocaeli İl Temsilciliği ile birlikte Türkiye'deki en üst seviye olan ağır akreditasyon sürecini tamamladık. Bu akreditasyon, AFAD tarafından tanımlanan üç seviyeden en yüksek olanıdır ve derneğimizin ulusal ve uluslararası afetlere liderlik yapabilecek kapasitede olduğunu gösterir. Muğla İl Temsilcimiz Erdal başta olmak üzere, biz de bugün onlara hem ziyaret ettik hem buradaki faaliyetlerini ve çalışmalarını bir gözden geçirerek değerlendirme yapmak için bir araya geldik. Ağır akreditasyon süreciyle ilgili şöyle bilgi vereyim. Ağır akreditasyon süreci, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak AFAD'ın bizlere tanımış olduğu üç tip akreditasyon vardır: hafif, orta ve ağır. Ağır akreditasyon hem ulusal hem uluslararası boyutlardaki tüm afetlere öncü liderlik yapabilecek kapasiteye sahip olan minimum 120 kişilik ekibin kendi kendine yetip operasyon kabiliyeti oluşturabilecek gruba sahip olmasıyla bir araya gelen bir akreditasyon sürecidir. Biz de Türkiye'de bu akreditasyon sürecine sahip 4-5 tane STK'dan bir tanesi olarak bu gururu ve onuru yaşamaktayız" şeklinde konuştu.

Çokkeser, Muğla ve çevresindeki büyük orman yangınları gibi afetlerde bu yapılanmanın ne kadar kritik olduğunu vurgulayarak, "Muğla ilinde ve Türkiye'nin yaklaşık 10 ilinde temsilcilerimiz var. Coğrafi olarak Muğla büyük bir yapılanma olduğu için hem Bodrum tarafında hem Marmaris'te hem Muğla merkezde yapılanmalarımız söz konusu. Ama bunun haricinde Türkiye'de Bingöl, Adana, Balıkesir, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Denizli olmak üzere birçok noktada il temsilcilikleri bulunmakta. Muğla'da biliyorsunuz yakın zamanda çok büyük bir felaket yaşadık. Geçen senelerde, dört tarafı çok ciddi ve dünya harikası ormanlarla çevrili olan bir yer. Bu bağlamda burada olacak en ufacık bir hareket, özellikle yangınlar çok ciddi negatif sonuçlar doğurabiliyor ki biz bunu birkaç sene önce yaşadık. Burada ciğerlerimiz yandı gerçekten. Hala bu yapıyı ve tahribatı görebiliyoruz. O yüzden Muğla ve çevresinde böyle bir yapılanmanın olması, muhtemel bir yangın veya yangına benzer afet niteliğindeki unsurlarda arkadaşlarımızın ve gönüllülerimizin olaya intikal edip müdahale etmesi açısından çok önemli" dedi.

SAR Arama Kurtarma Derneği, bu akreditasyonla birlikte hem ulusal hem de uluslararası alanda daha etkili hizmet verebilme kapasitesine sahip. Dernek, profesyonel ve deneyimli ekibiyle afet durumlarına hazırlığını sürdürecek ve muhtemel krizlere karşı hazır olacak.